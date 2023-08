Wolken, einzelne Schauer, eventuell Gewitter am Samstag: So sind die Aussichten für das Wochenendwetter.

Wetter in NRW Wetter in NRW: Schwül am Wochenende, dafür Sonntag heiter

Essen. Bis zu 33 Grad heiß soll es am Wochenende in NRW werden. Am Samstag kann es möglicherweise noch Gewitter geben. Die Sonne scheint eher Sonntag.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende schwüles Wetter. Am Freitag bleibe es meistens niederschlagsfrei, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Einzelne Schauer seien am Nachmittag möglich. Die Temperaturen steigen nach DWD-Angaben am Freitag bei bewölktem Wetter voraussichtlich auf 27 bis 31 Grad und auf um die 24 Grad in Hochlagen.

Am Samstag könne es Gewitter geben. Neben den möglichen Gewittern könne es am Samstag stark bewölkt werden und zeitweise zu Schauern kommen, so der DWD. Die Temperaturen erreichen demnach voraussichtlich 29 bis 33 Grad und 27 Grad in Hochlagen.

Wetter in NRW: Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad

In der Nacht zum Sonntag seien Schauer nur noch vereinzelt möglich, meist bleibe es niederschlagsfrei. So auch am Sonntag, an welchem der DWD mit heiterem bis wolkigem Wetter rechnet. Die Temperaturen steigen dann auf voraussichtlich 26 bis 29 Grad.

Am Wochenende soll es wesentlich ruhiger werden, als es am Donnerstag war. In der Nacht zu Donnerstag (17.8.) hatte es Starkregen im Ruhrgebiet gegeben. Insbesondere Essen und Gelsenkirchen waren betroffen. In Gelsenkirchen kam die Feuerwehr teils nur mit Schlauchbooten voran. Im Essener Norden war eine Wohnsiedlung überflutet.

Selbst ein Wetterexperte war von dem Unwetter überrascht: „So etwas habe ich selten erlebt“, sagte Thomas Kesseler-Lauterkorn vom DWD. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama