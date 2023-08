Krankenhaus Schwerer Jagdunfall: Jäger trifft Freund mit Schuss in Po

Niederzier. Beim Verstauen des Gewehrs fällt ein Schuss aus der Waffe eines Jägers. Das Geschoss durchdringt das Gesäß des Freundes, mit dem er gejagt hat.

Ein 33 Jahre alter Jäger soll in Niederzier (Kreis Düren) versehentlich einen Gewehrschuss abgegeben und damit einen Jagdfreund getroffen haben. Das Geschoss traf den 52-Jährigen ins Gesäß, er konnte sich schwer verletzt selbst ins Krankenhaus begeben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Gemeinsam in einem Wald auf der Jagd

Die beiden befreundeten Jäger waren demnach in der Nacht zum Sonntag gemeinsam in einem Wald bei Niederzier auf der Jagd. Hinterher beim Verstauen ihrer Sachen habe der 33-Jährige sein Gewehr entladen und das in der Aufbewahrungsvorrichtung verstauen wollen. Dabei habe er vermutlich aus Versehen den Abzug betätigt, hieß es weiter. Das Geschoss durchdrang den Beifahrersitz, auf dem der 52-Jährige saß, durchdrang dessen Gesäß und schlug aus der Beifahrertür wieder hinaus. Gewehr und Fahrzeug wurden sichergestellt. (dpa)

