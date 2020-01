St. Moritz. Ein Deutscher ist bei einem Ski-Unfall nahe St. Moritz gestorben. Der 57-Jährige war mit einem anderen Skifahrer zusammengeprallt.

Schweiz: Deutscher stirbt nach Zusammenprall auf Skipiste

Ein deutscher Skifahrer ist nach einem Zusammenprall auf einer Skipiste in der Schweiz am Donnerstag ums Leben gekommen. Der 57-Jährige, der im Skigebiet Corviglia bei St. Moritz Urlaub machte, sei gegen 13.10 Uhr mit einem anderem Skifahrer auf einer Pistenkreuzung zusammengeprallt, berichtete die Kantonspolizei Graubünden.

Der deutsche Urlauber wurde laut Polizei über den Pistenrand geschleudert und konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Der zweite Wintersportler, ein 52-jähriger Schweizer, verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Woher genau der 57-Jährige stammt, machten die Behörden zunächst nicht öffentlich. „Bild.de“ berichtet unter Berufung auf die Kantonspolizei, dass der Mann aus Bielefeld kommt und mit seiner Familie im Urlaub war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Vor wenigen Tagen waren bereits mehrere Deutsche bei Lawinenunglücken in den Alpen ums Leben gekommen. Ende Dezember starben eine Frau und zwei Kinder aus Deutschland in einer Lawine im Schnalstal in Südtirol, an Silvester verstarb zudem ein Familienvater (58) aus Baden-Württemberg, nachdem er von einer Lawine im Verwallgebirge bei St. Anton am Arlberg in Tirol erfasst worden war.

