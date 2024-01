Berlin Die Schauspielerin verrät, was für eine Rolle sie emotional besonders stark forderte und welches verrückte Trinkspiel sie spielt.

„Schwarzwaldkrimi“-Schauspielerin Jessica Schwarz nimmt oft Rollen an, in denen sie traumatische Rollen durchleben kann, wie sie selbst sagt

Im Interview erzählt sie, warum sie darin etwas Heilsames sieht

Außerdem berichtet die Schauspielerin im Gespräch mit unserer Redaktion über ein besonderes Ritual

Als Betreiberin eines Glamping-Hotels in Portugal hat Jessica Schwarz neues Glück gefunden. Doch in ihren Rollen als Schauspielerin stellt sich die 46-Jährige immer wieder düsteren Erlebnissen, so auch in den letzten Folgen des „Schwarzwaldkrimis“ (ZDF). Manchmal wird ihr das Hotelidyll ohnehin zu viel. In diesem Fall hilft ihr unter anderem ein besonderes Ritual.

Sie führen seit gut zwei Jahren ein Doppelleben als Hotelbetreiberin in Portugal und als Schauspielerin. Funktioniert das gut?

Jessica Schwarz: Im Moment geht es noch. Es war keine leichte Saison, denn wir hatten viele Gäste, und das ging nahtlos über in einen anstrengenden, emotionalen Dreh. Aber jetzt habe ich bis März Pause, und das Leben in Portugal ist auch sehr schön.

Der „Schwarzwaldkrimi“, den Sie seit 2019 drehen, macht Ihnen aber weiterhin Spaß?

Schwarz: Ich dachte zwischendrin, das sei auserzählt. Aber dann habe ich realisiert, dass in meiner Figur doch noch mehr steckt, als man denkt.

Im „Schwarzwaldkrimi“ ermitteln die Kommissare Konrad Diener (Max von Thun) und Maris Bächle (Jessica Schwarz). Foto: Maria Wiesler / ZDF

Was steckt denn noch in Ihrer Figur?

Schwarz: Maris Bächle ist jemand, der Leuten nicht so schnell über den Weg traut. Sie observiert erst mal und lässt nicht so viel Nähe und Gefühl zu. Aber in der Folge „Schneekind“ wird sie ein bisschen aus sich herausgelockt, und das lässt auf die nächsten Teile hoffen.

Jessica Schwarz: „Ich bin vor kurzem auf einen Olivenbaum gestiegen“

Sie selbst dürften vermutlich anders gepolt sein?

Schwarz: Ich bin eher das Gegenteil von ihr, aber ich denke mir, ich könnte ein bisschen was von Maris gebrauchen. Normalerweise bin ich eben sehr offen, weil das auch von mir erwartet wird. Nur im Hotel bin ich im Verhalten schüchterner, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich da in so eine Haltung zurückfallen lassen kann.

Die Krimis spielen bekanntermaßen im Schwarzwald, Ihr Hotel liegt auch in einer einsamen Naturlandschaft. Was geben Ihnen Wälder?

Schwarz: Im Schwarzwald sieht man leider auch viele kahle Flächen – bedingt durch Stürme, Feuer, Borkenkäfer und nicht zuletzt den Klimawandel. Aber es gibt auch noch diese Ecken, wo man das Gefühl hat, verloren zu gehen, aber man sich trotzdem gerne drin aufhält, weil sie einen magisch anziehen. Es gibt Wälder, die eine eigene Kraft für sich haben und wo ich die Ruhe genieße. Als Kind bin ich gerne auf Bäume geklettert, und für ein Fotoshooting bei unserem Hotel bin ich vor kurzem wieder auf einen Olivenbaum gestiegen. Ich dachte, wie schön ist es, in so einem Baum zu sitzen. Das sollte ich wieder machen.

Jessica Schwarz: Dieses Trinkspiel spielt sie seit 15 Jahren

Wäre es keine Versuchung, für immer in Ihrem portugiesischen Idyll zu bleiben?

Schwarz: Nein, schon allein deshalb nicht, weil ich die Schauspielerei über alles liebe. Manchmal habe ich auch in Portugal das Gefühl: Es muss etwas passieren, ich will etwas Neues erleben. Aber dann unternehmen wir etwas, zum Beispiel, dass wir auf ein Konzert fahren. Teilweise bekomme ich auch Besuch von meinen Freundinnen aus Deutschland. Ende November hatten wir wieder unser traditionelles Wodkawichteln.

Was um alles in der Welt ist „Wodkawichteln“?

Schwarz: Das ist ein Trinkspiel, das wir seit 15 Jahren machen. Im Endeffekt geht es darum, dass jede ein Geschenk mitbringt, und man muss mit Würfeln versuchen, sein Wunschgeschenk zu bekommen. Dabei muss man verschiedene Fragen beantworten, die ins Psychologische gehen, oder verrückte Sachen machen.

Was für verrückte Sachen zum Beispiel?

Schwarz: Als wir das einmal in Berlin gemacht haben, musste eine von uns bei einer Frau im Hochhaus klingeln und sie überreden, einen Wodka mit ihr zu trinken. Und wir anderen standen zu siebt hinter ihr und haben dann jedes Wort wiederholt, was die eine Freundin gesagt. Zum Glück hat die Frau mitgespielt.

Jessica Schwarz lebt aktuell in Portugal und betreibt dort ein Hotel. Foto: Horst Galuschka / picture alliance/dpa/Horst Galuschka

Schwarz: „Es ist hilfreich, wenn man im Beruf traumatische Erfahrungen durchleben kann“

Auch wenn das vielleicht ein amüsantes Highlight des Jahres war – Können Sie sagen, was für Sie die wichtigste Erfahrung 2023 war?

Schwarz: Ich habe den Film „Lillys Verschwinden“ gedreht, der von dem Fall Maddie McCann inspiriert ist. Und die Figur der Mutter hat mich emotional sehr stark herausgefordert. Da musste ich an eigene Narben und Wurzeln gehen. Das macht viel mit einem.

Sie spielen vermutlich auf die Fehlgeburt an, über Sie sie vor ein paar Jahren sehr offen gesprochen haben. Hilft so eine Rolle bei der Aufarbeitung derartiger Traumata?

Schwarz: Es ist schon hilfreich, wenn man im Beruf traumatische Erfahrungen durchleben kann, denn das ermöglicht es, danach loszulassen und weitergehen. Das ist so etwas wie eine eigentherapeutische Behandlung. Ich sage auch gerne intuitiv Rollen zu, weil ich weiß, dass da eine Heilung vonstatten geht, wenn ich da hineingehe.

Jessica Schwarz: „Ansonsten beherrschen einen Angst und Negativität“

Was für ein Gefühl war das danach?

Schwarz: Ein Gefühl von Erleichterung, auch wenn es bis zur letzten Szene sehr anstrengend war. Ich habe gedacht, es wäre danach schlimmer, aber ich merke, wie unfassbar gut es mir zuhause geht.

In den letzten Jahren hat es das Leben gut mit Ihnen gemeint. Sie haben geheiratet und sich ein neues Leben in Portugal aufgebaut. Denken Sie, das ist ein Ausgleich des Schicksals für die Verlusterfahrungen zuvor – etwa auch den Tod Ihres Vaters 2017?

Schwarz: Ich versuche jedenfalls so zu denken und mich auf die schönen Momente zu konzentrieren. Das ist in der heutigen Zeit nicht ganz leicht, aber man muss das, denn ansonsten beherrschen einen Angst und Negativität. Und wir brauchen gerade jetzt Kraft und Positivität.

