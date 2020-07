Berlin. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Vermieter zu Renovierungsarbeiten verpflichtet werden können. Mieter müssen mitbezahlen.

Schönheitsreparaturen sind meist teuer. Müssen Mieter nach einigen Jahren oder beim Auszug ihre Wohnung renovieren, geht es schnell um mehrere Hundert Euro. Doch nicht alle Versuche des Vermieters, den Mieter in die Verantwortung zu nehmen, sind rechtens. Das hat am Mittwoch einmal mehr der Bundesgerichtshof (BGH) mitgeteilt. Vor allem dann, wenn Mieter in eine unrenovierte Wohnung eingezogen sind, gibt es Grenzen.

Was hat der BHG entschieden?

Wer in eine unrenovierte Wohnung zieht und dafür keinen angemessenen Ausgleich bekommen hat – etwa in Form einer mietfreien Zeit – muss beim Auszug nicht renovieren, auch wenn dies im Mietvertrag vereinbart ist. Das hatte der BGH schon zuvor entschieden, im Jahr 2015 (Az VIII ZR 185/14). Doch zwischen Ein- und Auszug können viele Jahre liegen. Was aber gilt, wenn in der Zwischenzeit ein neuer Anstrich gewünscht wird?

Die Richter in Karlsruhe haben hier nun konkretisiert (VIII ZR 163/18 und VIII ZR 270/18): Mieter haben Anspruch auf eine Schönheitsreparatur, wenn sich der Dekorationszustand der Wohnung in der Zwischenzeit deutlich verschlechtert hat. Sie müssen sich aber „regelmäßig zur Hälfte“ an den Kosten beteiligen. „weil die Ausführung der Schönheitsreparaturen zu einer Verbesserung des vertragsgemäßen (unrenovierten) Dekorationszustands der Wohnung bei Mietbeginn führt“, teilte der 8. Zivilsenat am Mittwoch mit.

Was denken Verbraucherschützer darüber?

„Unverständlich“ nennt der Deutsche Mieterbund (DMB) das Urteil. „Dem Mieter einen Anspruch auf Durchführung der Schönheitsreparaturen zuzusprechen, den dieser dann aber mitfinanzieren muss, widerspricht dem Gesetz“, sagt DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Übernehme der Mieter eine renovierungsbedürftige Wohnung, liege darin kein Verzicht auf die Durchführung der Schönheitsreparaturen durch den Vermieter. Siebenkotten: „Das Urteil wird zu weiterem Streit über die Kostenaufteilung führen und dient nicht dem Rechtsfrieden.“

Wie sind Schönheitsreparaturen generell definiert?

Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes gibt es aktuell kaum einen Mietvertrag, der nicht die Schönheitsreparaturen dem Mieter aufbürdet. Der Gesetzgeber hat dies grundsätzlich gestattet, dabei aber Grenzen gesetzt. Denn der Vermieter ist Eigentümer und kassiert für Haus oder Wohnung eine Miete. Der Vermieter soll sich deshalb nicht über die Gebühr von seinen Pflichten zur Instandhaltung entlasten können. Weil es hier Interpretationsspielräume gibt, mussten in der Vergangenheit immer wieder Gerichte über die Grenzen des Erlaubten und entsprechende Klausels in Mietverträgen entscheiden.

Die Rechtsprechung orientiert sich am Wohnungsbaugesetz, genauer gesagt an Paragraf 28 der Zweiten Baurechnungsverordnung. Danach gehören das Schließen von Bohrlöchern, das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken von Wänden und Decken, Streichen von Holzfußböden, Heizkörpern und Heizungsrohren sowie das Streichen der Innentüren zu den typischen Arbeiten. Auch Holz-Fenster und Außentüren müssen von innen gestrichen werden.

Nicht zu den Schönheitsreparaturen zählen hingegen das Abschleifen oder Versiegeln von Parkettböden, es sei denn, sie sind über eine „gewöhnlichen Abnutzung hinaus strapaziert“. Auch das Erneuern von Teppichböden, das Streichen von Fuß- oder Sockelleisten, das Beseitigen von Rissen in der Decke oder das Streichen von Balkon, Loggia und Terrasse gehören nicht dazu. Dazu gibt es entsprechende Gerichtsurteile.

Welche Vertragsklauseln sind unwirksam?

Die Unwirksamkeit der Klauseln sind meist in den oben beschriebenen Regeln für die Umfänge der geforderten Arbeiten begründet. Verlangt der Vermieter zu viel vom Mieter – etwa das Abschleifen der Böden –, ist die Klausel in aller Regel unwirksam. Darüber hinaus unwirksam sind starre Fristenregeln ohne Ausnahmen, eine verpflichtende Endrenovierung ohne Rücksicht auf den Zustand der Wohnung, eine starre Vorgabe von Farben auch während der Mietzeit oder die Pflicht zur Beauftragung einer Fachfirma.

Auch einer sogenannten Quotenabgeltungsklausel hat der Bundesgerichtshof 2015 einen Riegel vorgeschoben. Diese Klausel besagte, dass der Mieter sich prozentual an den Kosten für Reparaturen beteiligen musste, wenn er vor Ablauf der für Schönheitsreparaturen vorgesehenen Fristen auszieht (Az. VIII ZR 242/13).

Was bedeutet eine solche Klausel?

„Eine unwirksame Klausel im Vertrag bedeutet, dass der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses gar keine Reparaturen leisten muss“, erklärt der Mieterbund. In dem Fall raten die Experten, den Vermieter schriftlich darüber zu informieren, am besten schon bei der Kündigung des Vertrages.

Welche Fristen haben die Gerichte für zulässig erklärt?

Schönheitsreparaturen gibt es nicht nur bei Auszug. Viele Verträge verpflichten den Mieter dazu auch während der Mietdauer. Als gerichtsfest haben sich hierbei erwiesen: Streichen von Küchen, Bädern, Duschen alle drei Jahre, von Wohn-, Schlafzimmern, Fluren, Dielen und Toiletten alle fünf Jahre, von allen anderen Nebenräumen alle sieben Jahre. Wichtig: Sind die Fristen kürzer oder gibt es in der Klausel keine Abschwächung wie „in der Regel“, ist diese meist unwirksam.

Wer muss die Arbeiten ausführen?

Der Mieter darf nicht dazu verpflichtet werden, einen Handwerker zu beschäftigen. „Er kann die Arbeiten auch selbst erledigen, solange er dies ,fachgerecht’ macht“, erklärt der Mieterbund. (Az. VIII 294/09).

Was, wenn ich in eine unrenovierte Wohnung gezogen bin?

Mieter sind nicht ohne Weiteres zu Schönheitsreparaturen verpflichtet, wenn sie die Wohnung unrenoviert übernommen haben. Das hat der Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2015 entschieden. (Az VIII ZR 185/14). Der Mieter müsse einen „angemessenen Ausgleich“ erhalten, etwa in Form von mietfreier Zeit. Das gilt sogar dann, wenn Mieter und Vormieter eine entsprechende Vereinbarung zum Streichen der Wohnung getroffen haben und der Mieter diese nicht umsetzt.

Was ist, wenn ich schon renoviert habe?

Stellen Mieter erst nach der Renovierung fest, dass es unwirksame Klauseln im Vertrag gibt, können sie das Geld zurückverlangen. Und zwar „innerhalb der Verjährungsfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Vertrages“, berichtet Finanztip. Eine Auflistung der Kosten sollten Mieter dann mit Verweis auf die unwirksame Klausel an den Vermieter schicken. Weigert sich dieser, das Geld zurückzuzahlen, kann nur noch ein Mieterverein oder ein Anwalt helfen.

Darf der Vermieter Renovierungskosten mit der Kaution verrechnen?

Haben Mieter gegen die Reparaturpflicht eines wasserfesten Vertrags verstoßen kann der Vermieter die Kosten für die Arbeiten von der Kaution abziehen. Sollte er aber trotz einer unwirksamen Klauses Arbeiten beauftragen und das Geld dafür einbehalten, verhält er sich rechtswidrig. Dann muss der Mieter den Vermieter zur Rückzahlung auffordern. Dabei sollte er eine Frist setzen. Reagiert der Vermieter nicht, kann auch hier nur noch ein Mieterverein oder ein Anwalt helfen.