Schnee auf Mallorca: Straßensperrungen auf der Urlaubsinsel

Der Wintereinbruch in Südeuropa hat auch die Ferieninsel Mallorca erreicht. In der Hauptstadt Palma de Mallorca soll es sogar schneien.

Wer dem kalten Wetter in Deutschland Richtung Süden entkommen wollte, wird enttäuscht. Denn auch auf Mallorca hat es reichlich geschneit. Der spanische Wetterdienst Aemet hat wegen starker Windböen und Gewitter die Warnstufe Orange ausgerufen. In den Bergen der Serra de Tramuntana gilt sogar die Warnstufe Rot.

Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. So ist die Ma-10 zwischen Pollença und Mirador de Ses Barques sowie die Ma-2310 zwischen Caimari und Lluc nicht befahrbar. Besonders die höher gelegenen Teile der Insel sollen von den Einschränkungen betroffen sein.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet

Die Schneefallgrenze sinkt derweil auf 200 Meter. In den nächsten Tagen könnte es auch in Palma de Mallorca schneien. Laut dem Wetterdienst Aemet sollen ab einer Höhe von 400 Meter bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen können. In den Bergen ist mit Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h zu rechnen.

So zeigen mehrere Videos auf Twitter, wie die Menschen am Montag auf Mallorca teilweise mit Schnee vor der Haustür aufwachten. In vielen Orten der Tramuntana wie Galilea konnten sich die Einwohner darüber - je nach Gemütslage - ärgern oder freuen. Aber auch in anderen zentraler gelegenen Orten wie Montuïri soll es geschneit haben, wie die "Mallorca Zeitung" berichtete.

Temperaturen bleiben niedrig

In den nächsten Tagen bleibt es auf der ganzen Insel kalt. In der Nacht auf Dienstag sollen die Temperaturen in Palma de Mallorca nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen. Im Landesinneren soll es mit 0 Grad am kältesten werden. Die Höchsttemperaturen übersteigen in dieser Woche nicht 13 Grad.

Verantwortlich für das Winterwetter ist das Tiefdruckgebiet Juliette. Schon Ende Januar wurde die Ferieninsel von Schneefall überrascht. (os)

