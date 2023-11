Schneewetter Schnee in NRW: Startet am Wochenende die Skisaison?

Essen. Wintereinzug im Sauerland: Ein großes Niederschlagsgebiet sorgt für bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Die ersten Skilifte starten bald den Betrieb.

Nach einem bislang eher milden November zeigt sich das Sauerland nun von seiner schönsten Seite: Zwischen Lüdenscheid und Brilon hat es sowohl in den höheren als auch niederen Lagen kräftig geschneit. Worüber sich Autofahrer eher ärgern, darüber dürften Wintersportfans frohlocken. Denn auch in den kommenden Tagen ist im Sauerland mit frostigen Temperaturen und Neuschnee zu rechnen.

Montag zieht ein kräftiges Niederschlagsgebiet über den Südosten von NRW. Das sorgt vor allem auf den Bergen für bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Im Laufe des Tages soll die Schneefallgrenze dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stetig weiter nach unten wandern, sodass bis in die Täler hinein mit immer weniger Schneeregen und dafür immer mehr reinem Schnee zu rechnen ist.

Schneewetter: Der Wochentrend im Sauerland

Ab Dienstag zeigt sich dann häufiger die Sonne, wobei einzelne kleinere Niederschlagsgebiete immer wieder einmal das Sauerland passieren, was bei anhaltend winterlichen Temperaturen in der laufenden Woche erneut zu Neuschnee führt. In den Tälern bleiben die Temperaturen meist knapp über null Grad, auf den Bergen um minus vier. Bei klarer Wolkenlagen wird es dort vereinzelt bis zu minus zehn Grad kalt werden.

Auch im Winter einen Ausflug wert: Der Möhnesee am Rande des Sauerlands, hier im März 2023. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Zu rechnen ist ab Mittwoch bereits mit rund 30 Zentimeter Schnee in Höhenlagen ab 600 Meter. Wintersportfans können deswegen auf einen Start in die Saison bereits am kommenden Wochenende hoffen. Denn für die ganze Region, egal ob in Winterberg, Meschede, Iserlohn oder Hallenberg, ist bislang kein Tauwetter in Sicht. Hier soll es gegen Ende der Woche indes erneut zu stärkerem Niederschlag in Form von Schnee kommen.

Neuschnee im Sauerland: Skisaisonstart zum ersten Advent möglich

Sollte sich die Prognose bewahrheiten, werden die ersten Skilifte rund um Winterberg pünktlich zum ersten Adventswochenende geöffnet sein, heißt es auf der Homepage des Betreibers. In Willingen dagegen melden die Betreiber, man benötige noch mehr Zeit bis zum Saisonstart.

Ski- und Snowboardfahrer können auf den Internetseiten der örtlichen Betreiber wohl gegen Mitte der Woche mit weiteren Informationen zum Saisonstart rechnen. Spaziergänger und Rodler dagegen sollten im Sauerland bereits jetzt voll auf ihre Kosten kommen.

Schnee zum Winteranfang: Die Lage im Ruhrgebiet und am Niederrhein

Im Ruhrgebiet wird es ab Dienstag verstärkt zu Schneeschauern kommen, die stellenweise in Regen übergehen. Bei Temperaturen knapp unter null Grad könnte der Schnee zumindest in der ersten Tageshälfte hier und da liegen bleiben. Das änder sich spätestens ab Donnerstag. Dann werden die Temperaturen zwischen Duisburg und Dortmund weitestgehend unter den Gefrierpunkt wandern wobei der Schneefall zunehmen soll.

Gleiches gilt für die Region am Niederrhein. Zwischen Kleve und Wesel startet die Woche noch mit Regen und Temperaturen um vier Grad. Der Dienstag soll trocken bleiben, ab Mittwoch halten indes auch hier Niederschlagsgebiete und Minusgrade Einzug. Das Wochenende verspricht dann pünktlich zum Winteranfang am 1. Dezember neue Schneeschauer in der Region.

