Schlange büxt in Kinderzimmer der Nachbarwohnung aus

Eine Kornnatter wie diese ist in Gütersloh in ein Kinderzimmer „eingebrochen“.

Gütersloh. In einem Gütersloher Kinderzimmer ist plötzlich eine anderthalb Meter lange Schlange aufgetaucht. Sie war aus einer Nachbarwohnung entfleucht.

In Gütersloh hat eine anderthalb Meter lange Schlange in einem Kinderzimmer für Schrecken gesorgt. Das Reptil war vermutlich am Montagabend durch eine offenstehende Glasschiebetür des Terrariums entflohen und über den Balkon in die Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt, wie die Polizei in Gütersloh am Dienstag berichtete. Es handelte sich um eine ungiftige Kornnatter.

Das bestätigte auch der Schlangenhalter, der kurz nach Eintreffen von Polizei und Feuerwehr erschien. Kornnattern sind nicht melde- oder erlaubnispflichtig und gelten den Angaben zufolge als „wahre Ausbruchskünstler“. (AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama