In einem Kraftakt ist geplant, das deutsche Schienennetz zu sanieren. In NRW soll es 2025 losgehen. (Symbolbild)

Sanierungsplan Geplante Sanierungen am Schienennetz beginnen 2025 in NRW

NRW. Das deutsche Schienennetz soll saniert werden. Diese Teilstrecken in NRW sind betroffen - und voraussichtlich für jeweils fünf Monate gesperrt.

In einem Kraftakt soll das deutsche Schienennetz saniert werden, mit vielen Streckenabschnitten auch in Nordrhein-Westfalen. Deutsche Bahn und Bundesverkehrsministerium stellten am Freitag in Frankfurt einen Plan vor, dem zufolge insgesamt 40 stark belastete Strecken bundesweit mit Milliardenaufwand bis einschließlich 2030 grundlegend saniert werden sollen. Die Teilstrecken sollen für die Arbeiten in der Regel jeweils fünf Monate lang komplett gesperrt werden. In NRW geht es demnach 2025 los.

Schienennetz in NRW: Diese Streckenabschnitte sollen saniert werden

Den Anfang im bevölkerungsreichsten Bundesland macht der Abschnitt Emmerich-Oberhausen im ersten Halbjahr 2025. Ein Jahr darauf soll 2026 Köln-Hagen folgen. Im zweiten Halbjahr 2027 ist in der Sanierungsliste der Korridor Köln-Dortmund-Hamm vorgesehen. 2028 folgen die Abschnitte zwischen Hürth-Kalscheuren (nahe Köln) und Koblenz sowie Hagen-Hamm. Für 2029 sollen Sanierungen im Bereich Köln-Aachen stattfinden. 2030 werden die Strecken Osnabrück-Münster sowie zwischen Münster und Recklingausen-Süd angegangen.

Am Ende soll nach der Generalsanierung von 4000 Kilometern Schiene deutschlandweit ein 9000 Kilometer umfassendes „Hochleistungsnetz“ stehen. Insgesamt umfasst das Netz rund 34 000 Kilometer. (dpa)

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama