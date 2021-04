Lord High Admiral des Vereinigten Königreichs, Großadmiral der Royal Navy, Feldmarschall der British Army. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. trägt viele Titel. Eine Zusammenfassung seines fast 100-jährigen Lebens sehen Sie in diesem Video.

London. Prinz Philip ist am Freitagmorgen friedlich in Windsor Castle gestorben, gab die britische Königsfamilie am Freitagmittag bekannt.

Prinz Philip ist gestorben. Das teilte das britische Königshaus am Freitagmittag im Netz mit: "Mit tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben", heißt es in dem Beitrag.

Demnach ist Prinz Philip am Morgen friedlich in Windsor Castle verstorben. Er wurde 99 Jahre alt. "Die königliche Familie trauert gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt um seinen Verlust", heißt es in dem offiziellen Statement weiterhin.

Queen Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Philip im Jahr 2014. Foto: imago images

Schon seit Jahren beobachtete die Welt besorgt den Gesundheitszustand von Prinz Philip. Im Januar 2019 hatte er einen Autounfall, bei dem er mit dem Schrecken davon kam. Im Dezember 2019 wurde der Gatte der Queen dann vier Tage lang in einem Krankenhaus in London beobachtet und behandelt, weil er sich schwach fühlte. An Heiligabend wurde er entlassen, um das Weihnachtsfest mit seiner Familie zu verbringen. Zuletzt war Prinz Philip im Februar 2021 wegen Unwohlseins in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

