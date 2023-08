Berlin. Prinz Harry hat ein Herzensanliegen, und dafür kommt er demnächst nach Deutschland. Erfahren Sie, wo Sie die beiden erleben können.

Royales Flair in Nordrhein-Westfalen: Die Hoffnungen haben sich bestätigt, Prinz Harry und Meghan kommen nächsten Monat nach Düsseldorf. Grund sind die von Harry initiierten Invictus Games.

2014 das erste Mal in London gestartet, sind die Invictus Games ein Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Der Duke of Sussex hatte die Veranstaltung gegründet, um Armeeangehörigen, die Verletzungen oder seelische Beeinträchtigungen im Dienst erlitten haben, durch Sport bei der Rehabilitation zu unterstützen.

Invictus Games: So kommen Sie an Tickets für die Spiele

In diesem Jahr finden die Spiele vom 9. bis 16. September in Düsseldorf statt. Gastgeber ist unter anderem die Bundeswehr. Rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 22 Nationen werden in zehn Disziplinen gegeneinander antreten.

Der Eintritt zu den Spielen ist an den Wettkampftagen frei. Lediglich für die Eröffnungsfeier und die Abschluss-Show müssen Tickets erworben werden. Diese beginnen bei 16 bis 21 Euro.

Harry und Meghan seien "erfreut", die Spiele zu besuchen, teilte die Pressestelle der Invictus Games mit. Harry werde von Anfang an dabei sein, Meghan später dazukommen. An der Schlusszeremonie nähmen dann beide teil. In diese Zeit fällt auch der 39. Geburtstag des Prinzen.

Bereits im letzten Jahr war das Herzogspaar in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu Besuch, um die Invictus Games zu bewerben. Das Paar lebt seit einer Weile in Kalifornien. Mit seiner königlichen Familie in Großbritannien hat sich der Zweitgeborene weitgehend überworfen. Seine Memoiren "Reserve" hatten den Bruch Anfang des Jahres zementiert. (rs)

