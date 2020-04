Potsdam. Ron Holzschuh ist nach schwerer Krankheit gestorben. Der Schauspieler war besonders für seine Rolle in „Alles was zählt“ bekannt.

„Alles was zählt“-Schauspieler Ron Holzschuh ist tot. Der 50-Jährige starb am Montag nach kurzer schwerer Krankheit, wie die Produktionsfirma Ufa am Dienstag mitteilte. Davor hatte der Sender Radio Zwickau berichtet.

Seit 2019 spielte der in Zwickau geborene Darsteller nach Ufa-Angaben für die RTL-Serie „Alles was zählt“ (AWZ) die Rolle des Niclas Nadolny. Noch im März stand er dafür vor der Kamera. Unter anderem spielte er auch in der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ und in verschiedenen Musicals mit.

Ron Holzschuh: Leidenschaftlicher und engagierter Schauspieler

AWZ-Produzent Damian Lott betonte: „Mit seiner Menschlichkeit, seiner Herzenswärme und seiner großen Leidenschaft für die Schauspielerei hat er uns in einem Maße begeistert, was unvergleichlich ist.“

Ron Holzschuh als Niclas Nadolny (r.) und Francisco Medina als Maximilian in „Alles was zählt“. Foto: AWZ Folge 3439 / RTL

Die verantwortliche Redakteurin bei RTL, Katharina Katzenberger, sagte: „Ron Holzschuh hat seiner Rolle Niclas Nadolny und damit auch unserer Serie „Alles was zählt“ mit seiner leidenschaftlichen und engagierten Arbeit seinen Stempel aufgedrückt. Er war ein toller Schauspieler und Kollege, ein ganz besonderer Mensch.“

(dpa/msb)