Pandemie Corona-Hotspots: Das sind alle Risikogebiete in Deutschland

Berlin. Die Liste der Corona-Risikogebiete in Deutschland wird immer länger. Aktuell umfasst sie mehr als ein Dutzend Regionen. Ein Überblick.

Mit mehr als 4500 Corona-Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) so viele neue Fälle binnen 24 Stunden registriert registriert wie seit April nicht mehr

Besonders betroffen: Nordrhein-Westfalen und Berlin. Dort liegen aktuell die meisten Corona-Risikogebiete

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle deutschen Corona-Hotspots – und wie die Behörden vor Ort damit umgehen

Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland beinahe überall wieder deutlich an. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Corona-Risikogebiete im Inland in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen.

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Neuinfiziertenzahl. Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese entscheiden selbstständig, welche Gebiete in anderen Bundesländern sie zu Risikogebieten erklären.

Eine landesweit einheitliche Liste wie bei den internationalen Risikogebieten gibt es nicht. Das Bundesland Bayern hat eine eigene Liste angekündigt, die sich aber nicht nur nach dem Inzidenzwert richten soll.

Corona in Deutschland: Diese Städte sind besonders betroffen

Konsequenzen für die Menschen aus deutschen Risikogebieten sind zum einen verschärfte Maßnahmen in ihrer Region – und zum anderen Einschränkungen etwa bei der Urlaubsplanung: Viele Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Hotspots beschlossen.

Immer mehr Städte und Landkreise überschreiten den Schwellenwert eines Risikogebiets, dazu gehören aktuell unter anderem vier Berliner Bezirke, mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen und drei Landkreise in Niedersachsen. (Stand: 9. Oktober).

Corona-Risikogebiet in Baden-Württemberg:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Landkreis Esslingen 54,6

Corona-Risikogebiet in Bayern:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Rosenheim 66,1

Corona-Risikogebiete in Berlin:

Bezirk Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Neukölln 133,0 Mitte 73,8 Tempelhof-Schöneberg 66,7 Friedrichshain-Kreuzberg 58,9

Corona-Risikogebiet in Bremen:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Stadt Bremen* 63,1

*Die Stadt Bremerhaven, die zum Bundesland Bremen gehört, liegt weiter unter der kritischen Marke und hat keine Corona-Maßnahmen verschärft. Dennoch wird die Stadt in einigen Bundesländern als Risikogebiet eingestuft, weil der Hafen in Bremerhaven zur Stadt Bremen gehört und daher in manchen Datenbanken das gesamte Postleitzahlengebiet als Risikogebiet gilt.

Corona-Risikogebiete in Hessen:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Offenbach 66,0 Frankfurt am Main 55,9

Corona-Risikogebiete in Niedersachsen:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Landkreis Cloppenburg 72,1 Landkreis Vechta 57,4 Landkreis Wesermarsch 51,9

Corona-Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Hamm 74,5 Herne 56,2 Remscheid 50,3

