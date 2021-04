Berlin. Mit dem Video "Die Zerstörung der CDU" wurde der YouTuber bekannt. In seinem neuen Video schießt er gegen die Corona-Politik der Union.

Youtuber Rezo hat ein neues Video veröffentlicht

Darin nimmt er sich die Corona-Politik insbesondere von Unionspolitikern vor

Im Netz gibt es gemischte Reaktionen

Rezo hat es schon wieder getan. Schon zweimal ging der Youtuber mit politischen Videos viral: In “Die Zerstörung der CDU” und “Die Zerstörung der Presse” legte er sich in überwiegend fundierten, aber einseitigen Videos mit der Union und insbesondere dem Axel-Springer-Verlag an.

Nun gibt es ein neues Video des 28-jährigen Aacheners - und das unterscheidet sich deutlich von seinen vorherigen viralen Hits. Waren die vorherigen Videos stets gut vorbereitet und sauber recherchiert, ist "REZO zerstört Corona-Politik" ein Ausschnitt aus einem Livestream auf der Plattform Twitch, bei dem er sich immer weiter in Rage redet. Ein klassischer "Rant" - quasi ein wütender Kommentar, der Missstände klar benennt.

Es ist wichtig, das Format des Videos zu verstehen. Denn anders als bei seinen bisherigen Videos will Rezo mit seinem neuen Video keine neuen Fakten präsentieren, sondern seine Wut rauslassen.

Rezos Lieblingsgegner ist und bleibt die Union

Dafür knöpft er sich vor allem Politiker der Union vor - Rezos Lieblingsgegner. Denn natürlich haben auch Politikerinnen und Politiker der SPD, von den Grünen und der Linken nicht immer richtig in der Corona-Krise agiert. Bei Rezo bekommen allerdings vor allem die CDU/CSU-Größen Michael Kretschmer, Horst Seehofer, Volker Bouffier und Armin Laschet die volle Breitseite Wut ab.

Während Rezo noch keine Namen nennt, als er über die Maskenaffären verschiedener Politiker spricht ("Das ist straight up Korruption!"), zielt er danach direkt auf Horst Seehofer. Der Bayer will sich mit den Worten "Ich lasse mich nicht bevormunden" nicht, wie von Bundesgesundheitsminister Spahn empfohlen, mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen lassen. Auch lesenswert: Joko und Klaas zeigen Schicht in der Pflege

Rezo zu Seehofer: “Alter, ist der dumm?”

Rezo übersetzt das für seine jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit den Worten: "Ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat." Und schießt gleich hinterher: "Alter, ist der dumm?" Die Frage beantwortet Rezo dann gleich selbst. Er nennt Seehofers Impfverweigerung "menschenfeindlich".

Kurz vor dem Ende seines Rants nimmt sich Rezo dann noch Politiker vor, die seiner Meinung nach partout nicht auf wissenschaftliche Expertise hören und Modelle des Pandemieverlaufs ignorieren. Rezo erinnert daran, dass der CDU-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Landtag davon redete, "alle" hätten geglaubt, mit den steigenden Temperaturen im Frühling würden die Corona-Zahlen zurückgehen.

"Nein, hat man nicht", kommentiert Rezo. "Die Modellierungen der Wissenschaft waren eindeutig." Und schlussfolgert im Hinblick auf Laschets Ambitionen aufs Kanzleramt: "Der will Kanzler werden. Das tut körperlich weh, wie dumm das ist."

Rezo: Die Politik fehlt der Respekt vor der Wissenschaft

Zum Schluss nimmt er sich noch Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und FDP-Politiker Wolfgang Kubicki vor, die in der Gesprächsrunde bei Markus Lanz mehrfach die Ausführungen der Virologin Prof. Melanie Brinkmann unterbrachen. Für Rezo ist die Sache klar: "Die hat mehr Plan von der Sache, und die anderen haben viele Fehler gemacht."

Diese "tiefe Respektlosigkeit vor wissenschaftlichen Erkenntnissen" sei "das Schlimmste" an der ganzen Corona-Politik, schlussfolgert Rezo. Er wirft der Politik vor, nicht handeln zu wollen. "Das ist das Radikalste, das Krasseste, das Destruktivste, was du tun kannst in so 'ner Krise."

Die Twitter-Reaktionen sind gespalten

Die Reaktionen auf Rezos Rant fallen auf Twitter gemischt aus. ARD-Moderatorin Anja Reschke wirft ihm vor, in "platter Wutsprache" das zu wiederholen, was seit "einem Jahr rauf und runter berichtet" wird.

Den Youtuber nimmt die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim in Schutz. Sie retweetet Reschkes Kommentar mit der Aussage: "Rezo hat etwas, was sachlichen Berichten und wissenschaftlichen Warnungen fehlt: ein Ventil für Wut." Deshalb treffe Rezos Video einen Nerv.

Viele Likes, wenig Dislikes

Rezos “Zerstörung” der Corona-Politik ist eine Abrechnung, die vielen Menschen aus der Seele sprechen dürfte. Viele wollen schärfere Maßnahmen - oder zumindest ein klares Ziel vor Augen, mit der Aussicht auf ein “Ende” der Pandemie. Von einem Lockdown in den nächsten - das macht wütend und zugleich müde. “Mütend”, nennen das viele auf Twitter.

Im Inhalt mag Rezo viele hinter sich haben - seine Sprache ist dabei allerdings ein Problem. Zu wütend, zu unsachlich, zu viele Anglizismen.

Bei seinen Followerinnen und Followern kommt das allerdings gut an. Über 320.000 Menschen haben das Video (Stand: 06.04., 16:20 Uhr) bislang angeklickt. Mehr als 46.000 Likes bei nur 2500 Dislikes zeigen, dass viele Rezos Wut offenbar angemessen finden. Und auch die über 5000 Kommentare loben Rezo überwiegend. Also hat der 28-Jährige vielleicht doch den Nerv getroffen - den seiner überwiegend jungen Anhängerinnen und Anhänger.