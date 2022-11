Reizgas-Alarm an Dortmunder Schule: Elf Personen betroffen

Medizinische Einsatzkräfte rückten nach einem Gasaustritt in einem Klassenraum einer Schule in Dortmund Hacheney aus.

Dortmund. An einer Dortmunder Schule ist Reizgas entwichen. Elf Personen wurden medizinisch versorgt. Vermutlich handelte es sich um Pfefferspray.

An einer Berufsschule in Dortmund Hacheney ist es am Montagvormittag um 11.50 Uhr zu einem Reizgas-Alarm gekommen. In einem Klassenraum war Reizgas versprüht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund auf Nachfrage mit. Elf Personen wurden wurden deshalb vor Ort von den medizinischen Einsatzkräften untersucht und behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Klassenraum wurde von der Feuerwehr gelüftet.

Vermutlich handelte es sich um ein Pfefferspray. Wie genau es zu dem Gasaustritt kam, müssten nun die Ermittlungen der Polizei ergeben. (gb)

