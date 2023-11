Symbolbild. Bundesweit gab es am Donnerstag einen Groß-Einsatz gegen sogenannte Reichsbürger.

„Reichsbürger“-Razzia: Durchsuchungen auch in NRW

Düsseldorf. Bei einem bundesweiten Großeinsatz gegen sogenannte Reichsbürger hat die Polizei auch in Dorsten und Iserlohn Räume durchsucht.

Bei der Razzia gegen Reichsbürger am Donnerstag sind auch zwei Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Dabei handele es sich um jeweils eine Wohnung in Dorsten (Kreis Recklinghausen) und im sauerländischen Iserlohn, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei Personen. Die Durchsuchungen seien inzwischen beendet, es sei niemand festgenommen worden.

Das Ermittlungsverfahren wird bei der Generalstaatsanwaltschaft München geführt. Es geht um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bundesweit hatten am Donnerstag rund 280 Einsatzkräfte in acht Bundesländern Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Reichsbürger durchsucht.

(dpa)

