Castrop-Rauxel: Drei Kinder bei Bus-Vollbremsung verletzt

Recklinghausen Um einen Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Auto zu verhindern, musste ein Busfahrer plötzlich stark abbremsen. Die Folgen.

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Castrop-Rauxel sind drei mitreisende Kinder leicht verletzt worden. Der 37-jährige Busfahrer habe am Montagnachmittag stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Auto zu vermeiden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 11-jähriges Mädchen sei gegen eine Scheibe gedrückt und verletzt worden. Zwei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren stürzten und verletzten sich ebenfalls leicht. Eine Scheibe im Bus sei zu Bruch gegangen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Auto bremste nach Überholmanöver plötzlich ab

Das Auto mit unbekanntem Fahrer hatte nach Angaben des Busfahrers den Bus zunächst überholt und dann plötzlich vor einem Fußgängerüberweg abgebremst, obwohl dort niemand queren wollte. Das hatte die starke Bremsung notwendig gemacht. (dpa)

