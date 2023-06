Razzia in Oer-Erkenschwick: Mehrere Gebäude durchsucht

In Oer-Erkenschwick hat es am Donnerstag eine Razzia gegeben (Symbolfoto).

Oer-Erkenschwick. Razzia in Oer-Erkenschwick: Polizei, Zoll und Steuerfahnder durchsuchen am Donnerstag Gebäude. Gibt es eine Verbindung zu Clan-Kriminalität?

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum haben Ermittler von Polizei, Steuerfahndung und Zoll am Donnerstag Gebäude in Oer-Erkenschwick im nördlichen Ruhrgebiet durchsucht. Nach Angaben der Polizei sind zwei laufende Ermittlungsfahren der Grund. Ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen wollte vorerst keine weitere Details oder Hintergründe nennen und kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft an.

Zuvor hatte „Bild.de“ über die Durchsuchung und Verbindungen zur Clan-Kriminalität in Berlin berichtet. (dpa)

