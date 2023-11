Randalierer stirbt nach Polizeieinsatz mit Taser in Köln

Köln/Bonn. In Köln ist ein Mann im Krankenhaus gestorben, nachdem ihn die Polizei mit einem Taser beschossen hatte. Seine Identität ist noch nicht geklärt.

In Köln ist ein Mann nach einem Polizeieinsatz gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, waren die Beamten in der Nacht zu einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt gerufen worden, weil der Mann dort randalierte. Er sei unter Einsatz eines Tasers überwältigt worden.

Opfer ist noch nicht identifiziert

Auch vor dem Haus und im Streifenwagen habe sich der zunächst nicht identifizierte Mann aber nicht beruhigen lassen, weswegen ein Notarzt angefordert worden sei. Dieser habe dem Mann ein Medikament verabreicht, teilten die Behörden mit. Wenig später sei der Mann kollabiert und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei er einige Stunden später gestorben. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Bonn die Ermittlungen. (afp)

