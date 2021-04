Berlin. Rammstein sind weltweit bekannt für ihre Live-Shows. Bald könnte man ihre Bühne im heimischen Wohnzimmer aus Lego-Steinen nachbauen.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen Konzerte weiterhin nicht stattfinden und Touren müssen verschoben werden. Ein Rammstein-Anhänger wollte sich und all den anderen Fans die Wartezeit etwas schmackhafter machen und überlegte sich etwas Besonderes. Wenn man schon nicht zu einem Live-Konzert von Rammstein gehen kann, dann könnte man sich wenigstens die legendäre Bühne ins heimische Wohnzimmer holen – und zwar im Lego-Format.

Fan baut weltbekannte Rammstein-Bühne nach

Der französische Fan Aurelien Franssens hat unter dem Pseudonym Airbricks die weltweit bekannte Bühne von Rammstein aus fast 1500 Lego-Steinen nachgebaut, dazu kommen sechs Figuren – also die Rammstein-Musiker. Die Nachbildung gefiel ihm so gut, dass er sie prompt bei einem Ideen-Wettbewerb von Lego einreichte. Sollte seine Konstruktion dort auf genügend Zustimmung treffen, geht die Lego-Bühne in die Produktion und wird in limitierter Auflage auf den Markt gebracht.

„Ich habe das gebaut, um mich an die guten Zeiten zu erinnern, die wir auf dem Konzert verbracht haben, als wir diese Krankheit nicht hatten, in der Hoffnung, dass dies alles bald hinter uns liegt“, schreibt der Lego-Bauer und Rammstein-Fan Airbricks dazu.

Die Chancen stehen bisher sehr gut, dass seine Lego-Konstruktion tatsächlich auf den Markt kommt. Beim Wettbewerb kommen nur Modelle in die engere Auswahl, für die 10.000 Fans abgestimmt haben. Das hat Airbricks mit seiner Rammstein-Bühne bereits längst geschafft.