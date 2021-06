Radlerin stürzt über Toilettenpapier - schwer verletzt

Bielefeld. Eine Packung Toilettenpapier hat sich in den Speichen des Fahrrades fatal verheddert.

Eine Frau (54) ist in Bielefeld mit ihrem Rad schwer gestürzt, weil sich eine Packung Toilettenpapier in den Speichen des Vorderrads verfangen hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau die Packung am linken Griff des Lenkers baumeln. In einer Linkskurve geriet das Toilettenpapier zwischen Vordergabel und Speichen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (ftg)

