König Charles III. ist von Schottland nach London zurückgekehrt. Am Abend wird seine aufgezeichneten Ansprache an die britischen Bürger im Fernsehen ausgestrahlt. Mittags läuteten zu Ehren der Queen vielerort die Glocken.

Berlin. Nach dem Tod der Queen stehen einige wichtige Termine an. Wann die Trauerfeier, die Beerdigung und die Krönung stattfinden sollen.

Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth II. gestorben

Nach dem Tod der Monarchin stehen einige wichtige Termine an: Die Trauerfeier, die Beerdigung und schließlich die Krönung von King Charles III.

Wir erklären, was in den kommenden Tagen passieren wird

Die britische Königin ist verstorben und ganz Großbritannien trauert. Die nächsten Tage werden im ganzen Land im Zeichen der Trauer stehen. Dabei gilt jedoch ein strenger Zeitplan. Denn: Für die Zeit nach dem Tod der Monarchin gilt ein spezielles Protokoll mit dem Titel "London Bridge", das jegliche Schritte minutiös vorgibt. Wann finden die Zeremonien, Trauerfeiern und die Krönung denn genau statt?

Sonntag, 11. September

Bereits am Sonntag, 11. September, wurde der Leichnam der Königin von Schloss Balmoral in den Palace of Holyroodhouse in Edinburgh gebracht, die Residenz der Queen in Schottland. Dort wurde er im Thronsaal aufgebahrt.

Montag, 12. September

In einer Prozession geleitete der neue König Charles III. den Sarg seiner Mutter einen Tag später vom Holyrood Palace zur St. Giles-Kathedrale. Dort nahmen er, seine Frau Camilla und andere Royals an einem Dankgottesdienst teil. Anschließend hatten Schottinnen und Schotten die Möglichkeit, am Sarg in der Kirche von Queen Elizabeth Abschied zu nehmen.

Dienstag, 13. September

Am Dienstag, 13. September, wurde der Sarg mit dem Leichnam der Königin in einem Flugzeug der Royal Air Force von Schottland nach England geflogen und dann mit einem Auto zum Buckingham-Palast in London gebracht. König Charles und Königin Camilla reisten derweil nach Nordirland. Charles traf dort unter anderem Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris.

Mittwoch, 14. September

Auf einem von Pferden gezogenem Fuhrwerk wurde der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. am Mittwoch, 14. September, vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht. An der Prozession nahmen auch König Charles III. und anderen Mitglieder der Königsfamilie teil.

Der Leichenzug führte die Prachtstraße "The Mall" hinab, über den Exerzierplatz Horse Guards Parade und die Straßen White Hall und Parliament Street schließlich zum Parlament. Dort, in der Westminster Hall – dem ältesten Teil des Parlaments – wurde der Sarg aufgebahrt und ist bis Montag 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Erwartet wird, dass Hunderttausende kommen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth wird ihr Sarg in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Foto: Christian Charisius/dpa

Freitag, 16. September

Die ersten Staatsgäste treffen ein.

Samstag, 17. September

Viele Besucher und Touristen werden in London erwartet, um das historische Ereignis mitzuerleben. Der Montag ist zu einem Feiertag erklärt worden, so dass es ein verlängertes Wochenende ist.

Sonntag, 18. September

Zum letzten Mal gibt es die Möglichkeit, am Sarg von der Queen Abschied zu nehmen.

Montag, 19. September

Der Sarg wird am Morgen in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht. Um 12.00 Uhr (MESZ) beginnt in der Kathedrale die Trauerfeier für die Queen. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Mit dem königlichen Leichenwagen wird er dann in einer Prozession zur St. Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor gebracht. Dort wird die Königin beigesetzt.

Der Tag gilt als nationaler Feiertag und "Tag des Trauerns". Den Arbeitgebern ist überlassen, ob sie ihren Angestellten frei geben.

Tod der Queen: Ernennung des neuen Königs

Am Freitag, 9. September, und damit nur einen Tag nach dem Tod seiner Mutter hat König Charles III. seine erste Rede an die Nation gehalten. Am Samstag, den 10. September, wurde König Charles im St. James Palace in London offiziell zum König zu ernannt.

Foto: Infografik BM

Tod der Queen: Krönung von König Charles III.

Wann König Charles III. gekrönt wird, steht noch nicht fest. Seine Mutter, Queen Elizabeth II. hatte ihre Krönung erst 16 Monate nach dem Tod ihres Vaters, König George VI. Allerdings trat König Charles schon drei Tage nach dem Tod eine Trauerreise durchs Land an. Er besuchte Schottland und Nordirland. (ari/bef/dpa)



