London. Wegen einer Bauchoperation befindet sich die Prinzessin von Wales seit Dienstag in einer Klinik. Was dazu bisher bekannt ist.

Prinzessin Kate befindet sich aktuell im Krankenhaus. Das teilte der Kensington Palace via Instagram mit. „Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, wurde gestern wegen einer geplanten Bauchoperation ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es in dem öffentlichen Statement. Die Operation sei erfolgreich verlaufen. Es werde erwartet, dass Kate zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben wird, bevor sie nach Hause zurückkehrt, um dort ihre Genesung fortzusetzen. Details etwa zur Art der Operation nannte der Palast nicht.

Kate im Krankenhaus: Sie fällt lange für öffentliche Aufgaben aus

Laut dem Statement des Palastes hoffe Kate, die Schwiegertochter von König Charles III., dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch nach Privatsphäre für sich und ihre drei Kinder respektiere. „Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen.“

Aufgrund der aktuellen medizinischen Beratung sei es unwahrscheinlich, dass Kate vor Ostern wieder öffentliche Aufgaben übernehmen wird, so das Statement. Kate entschuldige sich bei allen, die von Terminabsagen betroffen seien. „Sie freut sich darauf, so viele Termine wie möglich so bald wie möglich nachholen zu können“, heißt es.

Medienbericht: Kate liegt in Privatkrankenhaus in London

Laut der britischen „Daily Mail“ befindet Kate sich im London Clinic in Marylebone. Diese liegt an der Ecke Devonshire Place und Marylebone Road im Zentrum von London und ist das größte unabhängige Privatkrankenhaus Großbritanniens.

Weder Prinz William noch Kate werden wohl laut dem Bericht in den kommenden Monaten ins Ausland reisen. Auch William werde demnach wohl Termine verschieben und keine offiziellen Pflichten wahrnehmen, während seine Frau im Krankenhaus ist. Das gelte auch für die Zeit unmittelbar nach Kates Rückkehr nach Hause. Königliche Beamte würden William zu gegebener Zeit einen überarbeiteten Zeitplan vorlegen.

