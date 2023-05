Prinz Harry (l) und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex (Archivbild), sollen nach Angaben einer Sprecherin am Dienstag in New York wegen Pressefotografen beinahe einen schweren Unfall erlitten haben.

Washington/New York. Über zwei Stunden sollen Fotografen Prinz Harry und seine Frau Meghan in New York verfolgt haben. Es werden Erinnerungen an Diana wach.

25 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana – die mit ihrem damaligen Freund Dori Fayed auf der Flucht vor Paparazzi-Fotografen in Paris im Alter von 36 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen war – wurde einer ihrer Söhne samt Anhang in New York beinahe in eine ähnliche Katastrophe verstrickt. Prinz Harry und seine aus Amerika stammende Ehefrau Meghan Markle sind nach den Worten einer Sprecherin der Familie am Dienstag Opfer einer "fast katastrophalen" Verfolgungsjagd durch Presse-Fotografen geworden.

Verfolgungsjagd in New York: Prinz Harry und Meghan von Paparazzi verfolgt – erschreckende Details

Über zwei Stunden hätten "höchst aggressive" Fotografen das Paar verfolgt. Dabei sei es mehrmals zu Beinahe-Unfällen gekommen. Gefährdet seien neben Prinz Harry und seiner Frau auch mehrere andere Autofahrer, Fußgänger sowie zwei Polizisten gewesen. Die Presse-Meute sei in Autos, auf Motorrädern und mit Scootern unterwegs gewesen. Dabei seien teilweise auch Bürgersteige für die Jagd missbraucht worden.

Der Vorfall hat sich nach einer Preisverleihung einer Stiftung für Frauen (Women of Vision Awards) im bekannten Ziegfeld Ballroom in Manhattan ereignet, bei der die “Duchess of Sussex” geehrt wurde. Fotos in sozialen Medien zeigen neben Prinz Harry und Meghan Marke auch deren Mutter Doria Ragland. Die Polizei in New York hat bisher noch keine genauen Angaben zu dem Zwischenfall gemacht, der am Mittwochvormittag auf mehreren US-Fernsehsendern die Berichterstattung dominierte.

Harry und Meghan leben nach diversen Zerwürfnissen mit dem englischen Königshaus seit einiger Zeit im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei der Krönung von König Charles III. war Meghan Markle nicht anwesend.

