Geiselnahme: Als der Täter flieht, greift die Polizei zu

Ulm Die Polizei hat am Abend in Ulm eine Geiselnahme beendet: Nach mehreren Schüssen gab der Täter auf. Alle blieben unverletzt.

Unblutiges Ende einer dramatischen Geiselnahme: In Ulm hat die Polizei am Freitagabend einen Mann festgenommen, der mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht hatte. Gegen 19 Uhr hatte er zunächst vier Menschen mit Waffengewalt in einem Starbucks-Café festgehalten. Gegen 20.20 Uhr verließ der bewaffnete Täter mit einer Geisel das Gebäude und flüchtete – dann griff die Polizei zu.

Polizeilicher Einsatz in Ulm 2. Meldung:

Um 20.20 Uhr verließ der männliche und bewaffnete Täter mit einer Geisel das Gebäude und flüchtete. Dabei kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der Täter wurde festgenommen. Die Geisel blieb unverletzt.https://t.co/fRHVzZeziF — Polizei Ulm (@PolizeiUL) January 26, 2024

Nach Schüssen gab der Mann auf. Die Geisel blieb unverletzt. Zuvor hatte die Polizei den zentralen Münsterplatz in der baden-württembergischen Stadt gesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war zur Stelle. Über den Täter und die Geiseln ist noch nichts bekannt.

Polizisten schickten Passanten vom Münsterplatz und sperrten das Gelände mit Flatterband ab. Das Stadthaus wurde geräumt. Dort hatte es am Abend eine Veranstaltung gegeben. (fmg/dpa)

