Hamburg Das Drama um die Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block geht weiter. Nun kam es zu einem Polizeieinsatz bei der Familie.

Neue Wende im Drama um die Kinder der Hamburger Unternehmerin und Steakhaus-Miterbin Christina Block: Am Freitagmorgen ist es nach Informationen des„Hamburger Abendblatts“ zu einem Polizeieinsatz im Haus der Familie Block im Nordosten der Stadt gekommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten diese Informationen zunächst nicht kommentieren. „Ich kann dazu im Augenblick nichts sagen“, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Mia-Christine Sperling-Karstens.

Polizeieinsatz bei Block-Familie

Die beiden Kinder von Christina Block, Klara (13) und Theodor (10), waren am Silvesterabend in Dänemark von acht Männern gewaltsam in ein Auto gezerrt worden. Ihr Vater Stephan Hensel wurde dabei geschlagen und zu Boden gebracht.

Danach erklärte ihre Mutter, die Kinder seien nun in Hamburg. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg sind die Kinder mittlerweile wieder bei ihrem Vater in Dänemark.

