Großalarm an der Stadtteilschule Blankenese: Laut Polizei Hamburg ist dort am Mittwochmittag mindestens eine Person mit einer Schusswaffe aufgetaucht.

Blankenese zählt zu Hamburgs nobleren Stadtteilen, bekannt für sein Treppenviertel mit den beschaulichen Fachwerkhäusern und Villen, direkt an der Elbe gelegen. Am Mittwoch wurde diese Idylle schwer erschüttert und schockierte die Menschen weit über Blankenese hinaus: Zwei Jugendliche waren in eine Schule eingedrungen und haben eine Lehrerin mit einer Schusswaffe bedroht.

Wie das Nachrichtenportal t-online am späten Nachmittag berichtete, wurden inzwischen vier Jugendliche im Stadtteil Bahrenfeld festgenommen. Ob darunter die Täter sind, muss jedoch noch ermittelt werden.

Um 10:55 Uhr war zuvor der Alarm bei der Hamburger Polizei eingegangen: In der Stadtteilschule Blankenese sollen zwei Jugendliche eine Lehrerin, die gerade eine achte Klasse unterrichtete, bedroht haben. Einer von ihnen soll mit einer Schusswaffe auf die Lehrerin gezielt haben. Was genau er androhte oder was sein Motiv war, blieb am Mittwoch unklar. Der Jugendliche soll mit seiner Begleitung aus dem Klassenraum geflüchtet sein.

Die Polizei soll Schüler evakuiert haben. Foto: Michael Arning

Kurz nach dem Vorfall wurde Amokalarm ausgelöst. Der Direktor forderte die rund 1100 Schüler und Lehrkräfte auf, sich in ihren Klassenräumen zu verbarrikadieren. Bilder zeigen, wie Schülerinnen und Schüler eine Tür mit einem Tisch und Büchern verstellt haben, um sich vor einem möglichen Angreifer zu schützen. Derweil rückte die Polizei an. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen gingen vor dem Gebäude in Stellung. Andere sperrten die umliegenden Straßen ab. Auch der S-Bahn-Verkehr im Umkreis wurde wegen des Großeinsatzes unterbrochen. Über der Schule kreiste stundenlang ein Polizeihubschrauber.

„Wir haben eine unklare Bedrohungslage“, sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen dem „Hamburger Abendblatt“. Foto: Michael Arning

Polizei fahndet nach Unbekannten – bisher keine Hinweise

„Wir haben eine unklare Bedrohungslage“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Von einer Amoklage wollte er jedoch nicht sprechen. Die bewaffneten Einsatzkräfte durchsuchten die Gebäude Raum für Raum und eskortierten die Schüler im Gänsemarsch ins Freie. Kurz vor 15 Uhr hieß es, dass die Evakuierung der Schule demnächst beendet sei. „Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib der Täter im Gebäude erhalten“, hieß es von Seiten der Polizei am Nachmittag noch. Auch von Verletzten sei bisher nichts bekannt.

Amokalarm an der Stadtteilschule Blankenese: So verbarrikadieren sich die Schüler im Klassenraum Foto: Privat / privat

Vor den Absperrungen zur Stadtteilschule hatten sich über den Mittag zahlreiche besorgte Eltern versammelt. „Ich war im Meeting und habe den Anruf von meiner weinenden Tochter gekriegt“, berichtete ein Vater dem NDR. Die Lehrerin habe mit den Kindern zur Ablenkung Karaoke gemacht. Ein paar Schüler hätten angefangen zu weinen, bestätigte auch ein anderes Mädchen, das ebenfalls von seinem Vater abgeholt wurde. Die Jungen und Mädchen wurden in eine nahe gelegene Bundeswehr-Kaserne gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt werden konnten. Betreuung wurde durch Schulpsychologen angeboten. Auch das Kriseninterventionsteam des DRK-Harburg rückte an. Die Lehrerin, die bedroht worden war, erhielt Berichten zufolge psychologische Betreuung vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern nicht um Schüler der Stadtteilschule. Mehrere Schüler, darunter auch Angehörige der Klasse, in der sich die Tat ereignete, sind bereits befragt worden, ohne, dass die Jugendlichen identifiziert werden konnten.

Sowohl Hamburger Schulen als auch die Polizei haben für Situationen wie diese detaillierten Einsatzpläne. Für die Schüler bedeutet das, dass sie mit ihren Lehrern in den Klassenräumen bleiben. Dabei werden von innen die Türen verriegelt, damit niemand eindringen kann. Solche Szenarien werden in Hamburg immer wieder, zuletzt im Oktober vergangenen Jahres in der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bergedorf, im großen Stil durchgespielt.

