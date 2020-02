Minfeld. Als die Polizei in Rheinland-Pfalz ein Auto kontrolliert, macht sie einen schrecklichen Fund: Auf dem Beifahrersitz sitzt eine Leiche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei findet bei Verkehrskontrolle Tote auf Beifahrersitz

Grausamer Fund in Rheinland-Pfalz: Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Minfeld hat die Polizei in der Nacht zum Samstag eine Leiche auf dem Beifahrersitz gefunden. Daneben: ein Mann mit Schusswaffe in der Hand.

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, vermuten die Ermittler eine Beziehungstat. Denn bei der Leiche handelt es sich um die 33-jährige Ex-Freundin des Fahrers. Er steht nun im Verdacht, seine frühere Lebensgefährtin getötet zu haben. Die Gründe seien noch unklar.

Leiche auf Beifahrersitz: Mordkommission ermittelt

Als die Polizei das Auto für die Verkehrskontrolle stoppte, habe der Fahrer eine Schusswaffe in der Hand gehalten und diese dann zur Seite geworfen. Er wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Mordkommission ermittelt nun den genauen Tathergang.

Ein ähnlicher Fall hatte im November 2018 für Schlagzeilen gesorgt. Damals stoppte die Polizei einen Mann, der Schlangenlinien fuhr, und fand dann eine Leiche im Kofferraum. Mysteriös war auch der Fall eines Toten auf der A9, den Autofahrer auf dem Standstreifen gefunden hatten.

(dpa/cho)