Hannover. Nur ein einziges Konzert wird Paul McCartney 2020 in Deutschland geben. Der Vorverkauf für die Show in Hannover startet am Mittwoch.

Paul-McCartney-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, 27. November, startet der Ticketverkauf für das einzige Deutschlandkonzert 2020 des Ex-Beatles. Paul McCartney wird im Rahmen seiner „Freshen Up“-Tour am 4. Juni in der HDI-Arena in Hannover auftreten. Das gab ein Sprecher des Veranstalters am Montag bekannt.

Wer sich ein Ticket leisten und den Musiker aus der Nähe sehen möchte, muss dazu aber verhältnismäßig tief in die Tasche greifen: Bis zu 380 Euro sollen die Tickets kosten. Billigere Plätze sind schon ab 92,75 Euro zu haben.

Paul McCartney: Erstes Deutschland-Konzert seit vier Jahren

Der Termin in Hannover wird nach Veranstalterangaben McCartneys erstes Deutschland-Konzert seit vier Jahren sein. Berühmt wurde der 77-Jährige als Sänger und Bassist der Beatles, die in den 1960er Jahren mit „Hey Jude“, „Yesterday“ oder „Let it Be“ Welthits feierten.

Der beliebte Ex-Beatle äußert sich zuweilen auch zu politischen Themen, wie etwa im September zum Brexit-Streit. Im Juni ließ er gemeinsam mit seinem Beatle-Kollegen Ringo Starr den Traum vieler Fans wahr werden: bei einer Wiedervereinigung in L.A.

McCartney zeigt sich auch gerne humorvoll. Im vergangenen Jahr machte er durch ein „Photobomb“ von sich reden und radelte durch ein Hochzeitsfoto. (jkali/dpa)