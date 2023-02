Deutschland unterstützt die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland mit schweren Waffen. Flugabwehrpanzer und schlagkräftige Artilleriegeschütze sind bereits im Einsatz, Marder-Schützenpanzer und Leopard-Kampfpanzer sollen in Kürze folgen. AFPTV erläutert die Unterschiede dieser gepanzerten Gefechtsfahrzeuge.

Berlin Bei einem Unfall mit zwei Puma-Schützenpanzern wurden zwölf Soldaten verletzt. Der Unfall passierte auf einem Bundeswehr-Übungszentrum.

In Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall mit zwei Panzern ereignet bei dem zwölf Soldaten verletzt wurden. Der Unfall passierte im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt (GÜZ). Zwei Schützenpanzer "Puma" sollen laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit höherem Tempo zusammengestoßen sein.

Einer der Soldaten habe schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Bundeswehrsprecher der dpa. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das Übungszentrum bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt ist eine zentrale Ausbildungsstelle des Heeres für den Umgang mit dem Waffensystem. Die verletzten Soldaten gehören zu einem Truppenteil aus Munster in Niedersachsen, bestätigte ein Bundeswehrsprecher. (ari/dpa)

