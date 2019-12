New York Was macht man so zwischen Weihnachten und Neujahr? Heiraten ist eine Option. Julia Garner hat Ja gesagt.

"Ozark"-Schauspielerin Julia Garner hat geheiratet

Emmy-Preisträgerin Julia Garner (25, "Ozark") hat den US-Musiker Mark Foster (35) geheiratet. Das gab die in New York geborene Schauspielerin am Montag (Ortszeit) auf Instagram bekannt.

Die Trauung fand demnach am vergangenen Wochenende statt. Die beiden hatten sich Medienberichten zufolge Ende April während eines Urlaubs verlobt.

Garner spielt seit zwei Jahren die Hauptrolle in der Netflix-Krimiserie "Ozark", die ihr in diesem Jahr einen Emmy einbrachte. Ihr zehn Jahre älterer Ehemann ist Frontsänger der Band Foster The People, die 2010 mit dem Dancesong "Pumped Up Kicks" ihren größten Erfolg feierte.