Zum Arzt muss man gehen, zur Apotheke nicht. Medikamente lassen sich auch online bestellen – in Corona-Zeiten auch eine Strategie, um Kontakte zu minimieren. User berichten über Engpässe, Mengenbeschränkungen und längere Lieferzeiten.

Wir gehen früh am Morgen auf „MacMorris“, eine der bekanntesten Online-Apotheken, und klicken „Paracetamol“ an, genauer: die 500mg-Packung, 20 Tabletten. Es ist das meistverkaufte Schmerzmittel Deutschlands und hilft auch, das Fieber zu senken. „MacMorris“ teilt mit, „vorübergehend nicht verfügbar."

Coronavirus: Apotheken deckeln Verkauf von Paracetamol

„Aponeo“ beschränkt die Lieferung auf drei Packungen Paracetamol, der „Apo-Discounter“ und die „Deutsche Online-Apotheke“ auf vier, „Aliva“ auf fünf. Die virtuellen Warteschlangen wegen dieses Mittel sind kein Zufall. Seit in einem Kettenbrief vor der Einnahme von Ibuprofen bei Covid-19 gewarnt wird, geht die Weltgesundheitsorganisation WHO dem Verdacht nach und rät, in der Zwischenzeit „eher Paracetamol als Ibuprofen zu nehmen“.

Tatsächlich ist Paracetamol ein Sonderfall. Aspirin etwa kann man leichter, auch in größeren Mengen online erwerben. Das Gesundheitsministerium hat allerdings in einem Brief die Apotheken aufgefordert, auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente „nur noch in haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen“.

Ladenschließungen wegen Coronavirus: Unternehmer in Sorge Ladenschließungen wegen Coronavirus- Unternehmer in Sorge

Lieferungen nur innerhalb Deutschlands

Die Hamsterkäufe, in den ersten Tagen speziell bei Desinfektionsmitteln und Schutzmasken, weiten sich aus - und nicht nur online. Apotheken berichten über eine Verdoppelung des Umsatzes. My Care weist extra auf seine „Lieferungen nur innerhalb Deutschlands“ hin - kann es sein, dass wie bei Lebensmitteln auch grenzüberschreitend Medikamente gekauft werden?

Das Gesundheitsministerium verschickte an die Ärzte Hinweise zum Verordnungsverhalten. Ziel ist es, Versorgungsengpässen vorzubeugen und die kontinuierliche, ausreichende und wirtschaftliche Versorgung von Patienten sicherzustellen, die zwingend auf Arzneimittel angewiesen sind. In dem Schreiben aus dem Hause von Minister Jens Spahn (CDU) an die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) heißt es, „auf eine zusätzliche Ausstellung von Privatrezepten, soweit sie aus ärztlicher Sicht nicht erforderlich sind, sollte verzichtet werden.“

Lieferengpässe gab es schon vor Corona

Lieferengpässe waren für Branche allerdings bereits vor der Corona-Krise ein Problem. Das liegt zum einen an der „Just-In-Time“-Lieferung (geringe Lagerhaltung), zum anderen am Fehlen von Grundstoffen, die ihrerseits überwiegend in China hergestellt werden. Paracetamol ist auch hier ein Sonderfall. Beim Schmerzmittel scheint es noch keinen Rohstoffmangel zu geben. Es ist nur deswegen rar geworden, weil die Nachfrage nach dem schmerzstillenden und fiebersenkenden Wirkstoff so rasant gestiegen ist. Auch der Pneumokokken-Impfstoff wird langsam knapp.

Paracetamol ist als Tablette und Zäpfchen aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Beim Saft sieht es nach einem länger andauernden Lieferengpass aus. „Momentan ist die Nachfrage nach Paracetamol überall so groß, dass alle Anbieter es kaum schaffen, den Bedarf zu befriedigen“, teilt der Hersteller Stada mit. In Bad Vilbel seien jedoch noch mehrere hunderttausend Packungen auf Lager.

Weil die Bestellungen der Apotheken an einigen Tagen um bis zu 40 Prozent steigen, hatte zuletzt ein Großhändler wie „Noweda“ die Reißleine gezogen. Retouren werden bis auf Ausnahmen komplett gestrichen. Man sehe sich gezwungen, „Prioritäten und Abläufe in dieser Ausnahmesituation anzupassen“.

Aufgrund des hohen Auftragsvolumens weise man darauf hin, dass man ab sofort keine Retouren mehr annehmen könne. Wegen der stark gestiegenen Nachfrage könne es zudem derzeit zu Verspätungen bei der Auslieferung kommen.

Und: „Sollte das Auftragsvolumen auf dem derzeitigen hohen Niveau bestehen bleiben und Belegschaften unserer Betriebe aufgrund von Erkrankungen stark dezimiert werden, behalten wir uns vor, Randsortimente wie zum Beispiel Kosmetika von der Belieferung auszunehmen“.