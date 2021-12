Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, erwartet durch die Omikron-Variante des Coronavirus mehr Ansteckungen als durch die derzeit dominierende Delta-Variante. Omikron sei in Deutschland angekommen, fügte Wieler hinzu.

Berlin. Laut südafrikanischen Labortests kann Omikron die Schutzwirkung von Biontech umgehen und einen Rückgang von Antikörpern bewirken.

Omikron verbreitet sich immer weiter - die Datenlage zur hochansteckende Corona-Variante ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch immer gering. Erste Forschungsergebnisse aus Südafrika geben allerdings Grund zur Sorge. Ein vollständiger Impfschutz durch eine Immunisierung mit dem Biontech-Vakzin sei nicht gegeben.

Axel Sigal, Professor am Africa Health Research Institute in Südafrika, bestätigte anhand vorläufiger Forschungsergebnisse am Dienstag: Die Neutralisierung der Covid-Variante durch den Wirkstoff von Biontech-Pfizer habe im Vergleich zu einem früheren Corona-Stamm "sehr stark abgenommen". Entsprechend biete der Impfstoff nur einen teilweisen Schutz gegen Omikron.

Auf Twitter fügte Sigal allerdings hinzu: "Die Tatsache, dass die Virusvariante immer noch den bereits bekannten ACE2-Rezeptor als Eintrittspforte nutze und der Schutz nicht vollständig umgangen wird, bedeutet, dass es sich um ein lösbares Problem handelt."

Der veröffentlichten Studie zufolge wurde das Blut von zwölf Biontech-geimpften Personen untersucht. Laut Forschungsergebnissen wurde ein 41-facher Rückgang der neutralisierenden Antikörper gegen die Omikron-Variante festgestellt. Zu beachten ist allerdings, dass die vorläufigen Daten noch nicht von Fachkollegen geprüft wurden.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek twitterte am Mittwoch unter Bezug auf erste Erkenntnisse: "Die Daten bestätigen, dass die Entwicklung eines an Omicron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist." Die Daten sagten aber nichts darüber aus, ob man weiterhin vor einem schweren Verlauf geschützt sei.

unsere ersten Daten zur

Neutralisation von Omicron versus Delta sind fertig: 2x Biontech, 2x Moderna, 1xAZ/1x Biontech nach 6 Monaten 0% Neutralisation bei Omicron, auch 3x Biontech 3 Monate nach Booster nur 25% NT versus 95% bei Delta. Bis zu 37fache Reduktion Delta vs. Omicron pic.twitter.com/w0gHww26sg — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) December 8, 2021

Omikron: Milderer Verlauf trotz hoher Übertragbarkeit?

Auch der US-amerikanische Immunologe Anthony Fauci bezog am Dienstag ebenfalls Stellung zur Omikron-Variante. Dem US-Experten zufolge würden vorläufige Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Variante zwar deutlich ansteckender sei, der Verlauf einer Infektion allerdings weniger schwerwiegend.

Biontech-Chef Ugur Sahin kündigte derweil an, dass die Daten zur Schutzwirkung seines Vakzins gegen Omikron am Mittwoch oder Donnerstag vorliegen könnten. Zuvor hatte Sahin erklärt, dass der Biontech-Impfstoff gut gegen die neue Covid-Variante schütze. (day)

