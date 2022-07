Hitzewelle in NRW: Drohen ab Mitte Juli 40 Grad?

Essen. Ab Mitte Juli droht es heiß zu werden in NRW. Meteorologen sagen Temperaturen von bis zu 40 Grad voraus. Die Hitze könnte tagelang anhalten.

Hitzewelle könnte NRW ab Mitte Juli treffen

Temperaturen in NRW von bis zu 40 Grad seien nicht unrealistisch, sagen Experten

Den bundesweiten Hitzerekord hält noch die Stadt Duisburg

Noch sind die Temperaturen in NRW gut auszuhalten: Glaubt man aber den Prognosen des US-Wettermodells der NOAA könnte schon bald eine extreme Hitzewelle drohen. Tagelang kein Regen und Temperaturen bis zu 40 Grad seien ab Mitte Juli nicht unrealistisch.

Der Grund: Das US-Wettermodell sagt eine Hitzeblase voraus, die sich von Afrika aus über Süd- und Mitteleuropa schiebt. „Irre Höchstwerte werden für die Tage nach Monatsmitte berechnet", sagt dem Hamburger Abendblatt. "Solche Wetterkarten habe ich für Deutschland so noch nie gesehen."

Hitze könnte NRW besonders stark treffen

Die Hitzewelle könnte besonders NRW, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das westliche Bayern treffen. Für die Stadt Essen gibt wetter.net zum Beispiel Spitzenwerte von bis zu 39 Grad am 17. Juli an.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für NRW kennt auch nur eine Richtung: nach oben. Während es am Sonntag und zum Start in die neue Woche noch recht trübe und bewölkt bleibt, klart es bereits ab Montagnachmittag auf. Schon am Dienstag, 12. Juli, knackt das Thermometer voraussichtlich die 30-Grad-Marke und steigt weiter. "Vom Atlantik aus strömt zunehmend subtropische Luft zu uns", sagt eine Expertin des DWD in Essen auf Nachfrage.

Hitze in NRW: Diese Tipps können helfen

Am Donnerstag schaffen es die Temperaturen dann verbreitet auf 32 bis 34 Grad und bleiben auch in den darauffolgenden Tagen oberhalb der 30-Grad-Marke. "Nach aktuellem Stand sind in der nächsten Woche noch keine 40 Grad in Sicht", erklärt die Expertin. Lesen Sie auch: Freibäder und Seen in NRW - hier gibt es die Übersicht

Prognose für NRW: Es bleibt heiß

Wie das Wetter ab der darauffolgenden Woche werde, könne der DWD noch nicht sicher vorhersagen. Die verlässlichen Daten reichen bis zum 16. Juli. "Es wäre ein Blick in die Glaskugel. Heiß soll es aber bleiben", teilt der Wetterdienst mit.

Sprung ins Nass: Wenn es in NRW heiß wird, dann ist für viele das Freibad erste Anlaufstelle. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ob der Hitzerekord aus Duisburg gebrochen wird, ist damit noch fraglich. Mit 41,2 Grad hält Duisburg den Hitzerekord in Deutschland, den der DWD am 25. Juli 2019 gemessen hatte. (mit Red)

