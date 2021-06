Polizei Schüsse in NRW: Zwei Tote an verschiedenen Tatorten

Espelkamp/Berlin. In NRW sind laut Polizei am Donnerstag zwei Menschen erschossen worden. Das SEK ist im Einsatz – wo sich der Täter befindet ist unklar.

Großeinsatz in NRW: In Espelkamp hat ein Unbekannter nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen. Der Tatort befindet sich laut dpa-Informationen in der Innenstadt von Espelkamp. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um einen Mann und eine Frau. Ein Tatort befindet sich nach ersten Angaben in einem Haus, der andere davor.

Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Von einer Amoklage gehen die Ermittler nicht aus. Nicht bestätigen wollte die Polizei Medienberichte, wonach der Tatverdächtige bewaffnet sei.

Großeinsatz in NRW: Keine Amoklage in Espelkamp

Laut Polizei ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" wurden Polizeikräfte aus der ganzen Region zusammengezogen, um den Tatverdächtigen zu suchen. Das "Mindener Tageblatt" berichtet, alle Straßen in Innenstadt von Espelkamp seien abgeriegelt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging die Polizei am frühen Nachmittag nicht mehr von einer Amoklage aus. Ein zunächst anders lautender Verdacht hatte sich demnach nicht bestätigt. Nach offiziellen Angaben der Bielefelder Polizei vom Donnerstag handelte es sich demnach um ein Tötungsdelikt. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer standen, blieb zunächst unklar. Die 26.000-Einwohner-Stadt Espelkamp liegt im Nordosten von NRW, rund 50 Kilometer nördlich von Bielefeld.

