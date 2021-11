Polizei im Einsatz (Symbolbild): Der Notruf fiel am Donnerstagmorgen in vielen Bundesländern aus.

Berlin In mehreren Bundesländern sind die Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstag ausgefallen. Inzwischen geben die Behörden teils Entwarnung.

Bei den Notrufnummern 110 und 112 lag am Donnerstagmorgen in mehreren Bundesländern eine Störung vor. Der Notruf fiel nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg aus. Die Katastrophen-Warn-App "Katwarn" warnte Nutzerinnen und Nutzer mit einer Meldung, die mit einem lauten Signalton verbunden war.

Auf Twitter informierte die Polizei Berlin über die Störung. "Bitte nutzen Sie den nächsten Polizeiabschnitt oder die Internetwache sowie ggf. die Nora-App", hieß es.

‼️Derzeit ist der #Notruf der Polizei in #Berlin ☎️110 komplett ausgefallen. Bitte nutzen Sie den nächsten Polizeiabschnitt oder die Internetwache sowie ggf. die #NoraApp.

Wir geben Ihnen sofort Bescheid, wenn Sie uns wieder erreichen können‼️

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 11, 2021

Notruf: Grund für die Störung noch nicht bekannt

Der Grund der Störung sei noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in NRW am Donnerstagmorgen dem WDR. Offenbar gebe es auch Probleme im Bereich der Deutschen Telekom.

Wenige Minuten später gab die Berliner Polizei, ebenfalls über ihren Twitter-Account, Entwarnung. Auch aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde gemeldet, dass die Nummern wieder erreichbar seien. In Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg wurde ebenfalls Entwarnung gegeben.

Im Internet wird die Nummer 19222 als Ersatz für den Notruf verbreitet – dabei handelt es sich aber nur um die Nummer für den Krankentransport.

(fmg/afp/dpa)

