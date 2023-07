Die Menschen an der Nordsee sind in Sorge. Niederländische Einsatzkräfte haben mit den Vorbereitungen zum Wegschleppen des brennenden Autofrachters vor der Küste begonnen. Kann die «Fremantle Highway» dabei auseinanderbrechen?

Berlin Seit Tagen brennt der Frachter "Fremantle Highway" in der Nordsee. Nun wird das Schiff abgeschleppt, doch die Gefahren bleiben groß.

Noch immer steht die "Freemantle Highway", ein mit Autos beladener Frachter, vor der niederländischenNordseeküste in Flammen. Seit Tagen wird versucht, das Schiff zu löschen oder abzuschleppen – bisher ohne Erfolg. Nun hat ein neuer Anlauf begonnen: Niederländische Rettungskräfte sind derzeit damit beschäftigt, das brennende Frachtschiff vor der Küste wegzuschleppen. Das teilte die zuständige Wasserbehörde am Sonntag mit.

Frachter wird abgeschleppt – Umweltkatastrophe weiter möglich

Bergungsexperten versuchen demnach, die "Fremantle Highway" von der Insel Terschelling, wo das Schiff in Brand geraten war, in Richtung Osten bis zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog zu schleppen. Es ist ein riskantes Unterfangen, denn das Schiff mit rund 3800 Autos an Bord brennt noch immer. Sollte es auseinanderbrechen oder kentern droht eine Umweltkatastrophe.

Zunächst war der geplante Transport wegen zu starker Rauchentwicklung und der Windverhältnisse abgeblasen worden. Nach Informationen der Behörde ist der Rauch inzwischen aber deutlich zurückgegangen, sodass der Transport nun möglich sei.

Neuer Ankerplatz der "Freemantle Highway" soll sicherer sein

Ein wichtiger Grund für das riskante Manöver: Der neue Ankerplatz soll sicherer sein. Das Schiff lag bisher nördlich der Insel Terschelling, genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland. Außerdem soll der Ort windgeschützter sein. 12 bis 14 Stunden werde die Fahrt im Norden der Wattenmeerinseln dauern, teilte die Wasserbehörde mit. Der Frachter solle dann vorläufig rund 16 Kilometer im Norden von Schiermonnikoog liegen bleiben, bis ein Hafen gefunden ist.

Es werde alles getan, um Umweltschäden zu verhindern, sagte die Behörde in Den Haag. Mehrere Schiffe begleiten den Frachter, darunter auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann. Außerdem sei der Frachter trotz der großen Hitze stabil und auch unter der Wasserlinie intakt.

Der Frachter war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausbrach. Bei der Evakuierung der Besatzung starb ein Mensch. (fmg/dpa)

