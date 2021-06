Wetteraussichten Wetter in NRW: erst wechselhaft, dann sommerlich

Essen. Nach den Unwettern am Wochenende, startet die neue Woche bewölkt und zum Teil mit Schauern. Zur Wochenmitte wird es sommerlich.

Nach teils heftigen Unwettern beruhigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen zusehends.

Einzelne Schauer und Gewitter sind dennoch nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte.

Am Montag werden weiter dichte Wolken erwartet, Regen soll es nur vereinzelt geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.

Zur Wochenmitte wird es freundlicher

Auch am Dienstag bleibt es laut DWD bewölkt. Im Süden und Osten des Landes sei mit kleinen Schauer und vereinzelt auch Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 20 bis 25 Grad.

Zur Wochenmitte wird es zunehmend freundlicher in NRW. Am Mittwoch soll es bei Höchstwerten zwischen 23 und 26 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Am Nachmittag seien kurze Schauer und Gewitter im östlichen Bergland zwar möglich, das Unwetterrisiko geht laut Vorhersage aber deutlich zurück. Die Höchsttemperaturen steigen auf 23 und 28 Grad. (dpa)

