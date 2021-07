Berlin/Den Haag Die Fallzahlen schnellen in den Niederlanden in die Höhe. Welche Regeln gelten jetzt? Das ist die Corona-Lage in unserem Nachbarland.

In den Niederlanden spitzt sich die Corona-Lage weiter zu

Nachdem alle Maßnahmen im Juni aufgehoben wurden, stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder sprunghaft an

Die Regierung reagiert deshalb: Die Corona-Regeln wurden wieder verschärft

Wegen der starken Zunahme von Corona-Infektionen unterbricht das niederländische Parlament seine gerade erst begonnene Sommerpause und kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Sie soll am kommenden Mittwoch stattfinden. Zuvor hatte Gesundheitsminister Hugo de Jonge Alarm geschlagen.

Nach Zahlen unserer Redaktion wurden zuletzt über 9.000 neue Corona-Fälle festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 225 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Niederlande: Corona-Inzidenz fast bei 100

Dabei schien es eine Zeitlang, als seien die Niederlande über den Berg. EM-Fans feierten, das Nachtleben öffnete wieder. Doch die Lockerungen lassen das Land offenbar in eine neue Welle schlittern. Vor allem jüngere Menschen sind betroffen. Experten sehen die Ursache dafür in der neuen Delta-Variante.

Von den Neuinfektionen sind den Angaben zufolge vor allem junge Menschen zwischen 18 und 29, aber auch Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren betroffen. Viele sollen sich beim Feiern angesteckt haben. Erst am Wochenende soll es in der Grenzstadt Enschede zu einem Corona-Ausbruch mit rund 200 Fällen durch Clubbesucher gekommen sein. Das berichtet unter anderem der WDR. Dabei mussten die Partygäste eigentlich nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft, genesen oder getestet sind.

Delta-Variante breitet sich in Niederlanden aus

Der Anstieg der Neuinfektionen wird auch mit der Verbreitung der Delta-Variante begründet. Noch führte das aber nicht zu nennenswert mehr Patienten in den Krankenhäusern.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Vorherrschend ist in dem Benelux-Staat ist nach wie vor die in Großbritannien zuerst entdeckte Alpha-Variante mit 62,1 Prozent der Infektionen. Ihr Anteil an den Corona-Neuinfektionen nimmt aber stark ab, während die Delta-Variante zunimmt. So zeigen die jüngsten Auswertungen des RIVM (8. Juli), dass der Anteil der in Indien entdeckten Mutante sich vom 14. auf den 20. Juni um 8,1 Prozent auf einen Anteil von 17 Prozent erhöht hat. Mittlerweile dürfte der Anteil der ansteckenderen Variante noch höher liegen.

Niederlande: Diese Corona-Regeln gelten

Die niederländische Regierung hatte zum 26. Juni zunächst fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das öffentliche Leben lief fast normal. So musste eigentlich nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske getragen werden. Auch Discotheken und Nachtclubs öffneten wieder. Das Problem: Die zentrale Grundregel, einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten, wurde vielerorts missachtet.

Nun hat die Regierung allerdings die Notbremse gezogen und neue Corona-Regeln verhängt, die helfen sollen, das Virus und vor allem seine gefährlicheren Varianten einzudämmen.

Wie Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag erklärte, müssen Discos und Nachtclubs wieder schließen.

Restaurants dürfen zudem nur noch bis Mitternacht öffnen.

Auch Festivals und andere Großveranstaltungen ohne feste Sitzplätze, bei denen kein Sicherheitsabstand gehalten werden kann, werden untersagt.

Männer stoßen auf einer Café-Terrasse in Utrecht an. Nach Lockerungen steigen die Corona-Zahlen in den Niederlanden. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Was bedeutet das für den Holland-Urlaub?

Für Urlauber aus Deutschland ändert sich durch die veränderte Situation zunächst aber nichts. Seit 27. Juni gelten die Niederlande nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Aktuell können deutsche Touristen ohne Einschränkung Holland-Urlaub machen. Auch bei der Rückreise gibt es keine Auflagen. Die einzige Ausnahme sind Flugreisen. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, braucht für die Einreise nach Deutschland mit dem Flugzeug einen negativen Test.

Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass auch die Reise-Regeln verschärft werden, sollte sich die Corona-Lage in den Niederlanden weiter zuspitzen. Der Grenzwert, bei dem die Bundesregierung die Einstufung eines Landes als Risikogebiet erwägt, liegt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 und damit nur knapp über den aktuellen Zahlen in den Niederlanden. (jtb/mja/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama