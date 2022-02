Niederländische Behörde warnt vor Ecstasy in Moët-Flaschen

So sehen die Flaschen aus, vor denen die niederländische Behörde für Nahrungsmittel NVWA Verbraucher auch in Deutschland warnt: „Moët & Chandon Ice Impérial“ im Drei-Liter-Format könnten die Droge MDMA – auch bekannt als Ecstasy – enthalten.

Den Haag. Verbraucherschutz-Behörden in den Niederlanden und Deutschland warnen vor Ecstasy in Champagnerflaschen. Schon ein Schluck „kann tödlich sein“.

Die niederländische Behörde für Nahrungsmittel NVWA hat Verbraucher auch in Deutschland zur Vorsicht beim Trinken von Champagner der Marke „Moët & Chandon Ice Impérial“ gemahnt. Solche Flaschen könnten die Droge MDMA – auch bekannt als Ecstasy – enthalten, das Trinken könne lebensgefährlich sein, heißt es in der am Samstag verbreiteten Warnung. Die NVWA hat auch das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz alarmiert.

Die Warnung bezieht sich auf Flaschen „Moët & Chandon Ice Impérial“ im 3-Liter-Format mit der Produktnummer LAJ7QAB6780004. Im Glas schäume die Flüssigkeit nicht, das MDMA habe eine rotbraune Farbe und rieche nach Anis, hieß es.

MDMA in Champagnerflaschen: ein Todesfall

Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden war jeweils eine Flasche in diesem Format entdeckt worden, die statt Champagner die Droge enthielt. In Deutschland waren den Angaben zufolge daran bisher ein Mensch gestorben und sieben schwer krank geworden. In den Niederlanden gab es der NVWA zufolge bisher vier Verletzte.

+++ Aktuelle Nachrichten bequem ins Postfach: Hier können Sie unsere kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Beide bisher bekannten Flaschen waren den Angaben zufolge über eine noch nicht identifizierte Website gekauft worden, hatte der Hersteller Moët Hennessy den Behörden mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, wie die Droge in die Flaschen gelangte. Daher sei nicht einzuschätzen, ob noch mehr Flaschen mit der Droge im Umlauf seien.

Ecstasy in Moët-Flaschen: Schon das Schmecken ist gefährlich

Schon kleinste Mengen könnten schwere Schäden verursachen, warnte die Behörde. „Selbst das Eintauchen einer Fingerspitze in die Flüssigkeit und das Schmecken kann auch ohne Schlucken zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.“ Man solle den Inhalt nicht berühren, geschweige denn probieren. „Die Einnahme eines kleinen Schluckes kann tödlich sein.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama