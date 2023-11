Essen Die GDL streikt, Züge stehen still, Pendler sind sauer: Dem Bahnverkehr in NRW droht Chaos. Springt auf einen der letzten Züge auf: der Newsblog.

Während viele Züge in NRW schon still stehen, rollen die Auswirkungen des GDL-Streiks auf die Bahnpendlerinnen - und pendler erst noch zu. Der Weg zur Arbeit dürfte heute Morgen (mal wieder) zur Tortur werden, nicht besser sieht es am späten Nachmittag aus. Denn: Die Eisenbahner von der GDL streiken von Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr, in der Folge kommen Züge verspätet, überfüllt - oder gar nicht. Geht mit Ihnen heute auf die Reise: der Newsblog.

Das sollten Sie wissen zum Bahnstreik in NRW:

6.20 Uhr: Patrick Hohmann ist 34, Lokführer - und an der Belastungsgrenze. Deswegen streikt der Zugführer der Linien S1 und S6 heute. „Es macht uns keinen Spaß, die Leute stehen zu lassen“, sagt Hohmann im Gespräch mit Wirtschaftsreporter Stefan Schulte, „aber der aktuelle Zustand der Bahn ist so katastrophal, dass sich etwas ändern muss.“ Was der Betriebsrat der DB Region kritisiert und was er sich von dem Streik erhofft, lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Schon bevor der erste Zug gestern überhaupt ins Depot gefahren ist, kochte die Volksseele in den Sozialen Medien bereits hoch. Mal poetisch: „Alle Räder stehen still, wenn die GDL es will.“ Mal sarkastisch: „Danke liebe GDL, dass ich morgen deshalb ca. 16 Stunden unterwegs sein werde, von denen ich regulär 8 Stunden bezahlt bekomme.“ Aber auch zustimmend: „Schön nach unten treten, ne? Dass die Bosse sich mal eben ihre Millionengehälter verdoppelt haben, vergisst der Bahnfahrer ganz schnell.“ Reporter Tom Mader hat sich diese und weitere Wegklagen angesehen.

6 Uhr: Guten Morgen von der Bahnsteig-Kante - und viel Glück bei der Fahrt am heutigen Donnerstag mit der Deutschen Bahn. Wir halten Sie über den Bahnstreik in NRW auf dem Laufenden.

Allein gelassen: Bahn-Pendlerinnen und -Pendler müssen sich heute in NRW auf Chaos einstellen, durch den Streik der GDL kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Foto: Bernd Wüstneck / DPA Images

