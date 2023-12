Düsseldorf/Berlin Ab Sonntag gilt ein neuer Fahrplan bei der Deutschen Bahn. Auf der Strecke zwischen NRW und Berlin wird künftig Zeit gespart.

Ab Sonntag gilt im Fernverkehr der Bahn ein neuer Fahrplan. Zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen ändert sich einiges. Auf der wichtigen Fernverkehr-Strecke zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn mehr Sitzplätze anbieten.

Zum Fahrplanwechsel an diesem Sonntag hat die Bahn eine neue ICE-Linie Berlin-Wuppertal-Köln/Bonn angekündigt. Sie soll alle zwei Stunden fahren und nicht mehr in Hamm geteilt oder gekuppelt werden, wie die Bahn am Mittwoch in Düsseldorf berichtete.

Deutsche Bahn: ICE über Dortmund und Düsseldorf mit doppelter Kapazität

Die Fahrtzeit zwischen Köln und Berlin soll sich damit um bis zu zehn Minuten verkürzen. Die ICE über Dortmund und Düsseldorf können dann alle zwei Stunden mit doppelter Kapazität fahren. Für Bielefeld bedeutet die Änderung laut Bahn rund 40 Prozent mehr ICE-Halte von oder nach Berlin.

Lesen Sie auch: Drei Kilometer Bahntrasse in NRW reaktiviert - in einem ganzen Jahr

Auch bei den ICE-Verstärkerzügen Berlin-Hannover-Köln gibt es Verbesserungen: Unter anderem sollen sie statt bisher einmal künftig dreimal umsteigefrei weiter nach und von Aachen fahren, in einem Fall allerdings wegen Bauarbeiten erst ab April.

Zwischen Münster und Berlin sind weiterhin drei Direktverbindungen pro Tag und Richtung geplant, jetzt alle mit dem ICE. (dpa)

Alle News zum Thema Zugverkehr finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama