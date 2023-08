Nettetaler Radrennen: Mann (51) prallt gegen Baum und stirbt

Beim Nettetaler Radrennen in Breyell am Niederrhein kam es zu einem tödlichen Unfall.

Nettetal. Ein Radfahrer hat sich bei einem Radrennen am Niederrhein mit einem anderen Teilnehmer verharkt. Er starb nur wenig später im Krankenhaus.

Ein Radfahrer ist beim Nettetaler Radrennen in Breyell ums Leben gekommen. Der 51-Jährige sei kurz nach 13 Uhr auf der Dohrstraße am Sonntag auf gerader Strecke neben einem anderen Rennteilnehmer gefahren, als sich die Räder der beiden berührten und dann ineinander verhakten, teilte die Polizei am Montag mit.

Beide Fahrer sind demnach gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Sie überschlugen sich dabei und prallten nach Angaben eines Zeugen gegen einen Baum. Ein 46-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Kleve zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 51-Jährige aus Köln wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein begleitender Motorradfahrer des Malteser Hilfsdienstes leistete laut Polizeibericht Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Wenig später starb der Schwerverletzte im Krankenhaus.

Nettetaler Radrennen wegen schwerem Unfall abgebrochen

Der Große Preis von Nettetal wurde Medienberichten zufolge nach dem Unfall abgebrochen. Die Teilnehmer seien noch eine letzte Ehrenrunde in Gedenken an den 51-Jährigen gefahren.

Die Kriminalpolizei in Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Das Kriminalkommissariat 1 ist erreichbar über die zentrale Rufnummer der Polizei Viersen: 02162/377-0. (798). (red)

