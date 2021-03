Nena will für alle singen.

Kultsängerin Nena: Sängerin unterstützt Anti-Corona-Demo in Kassel

Kassel Sängerin Nena hat auf Instagram ihre Unterstützung für die "Querdenken"-Bewegung gezeigt. Sie dankte einem prominenten Reichsbürger.

Sängerin Nena hat in einer Instragram-Story ihre Unterstützung für die Anti-Corona-Demonstrationen geäußert. Sie postete das Video der illegalen "Querdenken"-Demonstration in Kassel, bei der am Samstag etwa 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstrierten.

Nena beschriftete das Video mit der Botschaft "Danke Kassel" und fügte noch ein Herz hinzu. Hinterlegt war das Video mit einem Lied des verschwörungsideologischen Sängers Jan und des Reichsbürgers Xavier Naidoo. Beiden dankte Nena in ihrer Story.

Nena bezeichnete Corona-Pandemie als "Panikmache"

Es ist nicht das erste Mal, dass Nena mit der Unterstützung für Verschwörungsideologen auffällt. Im Oktober bezeichnete sie die Corona-Pandemie in einem Instagram-Post als "Wahnsinn" und "Panikmache" - schon damals gab es dafür ein Like von Reichsbürger Xavier Naidoo.

Nenas Management hatte ihre Nähe zu Verschwörungsideologen im Oktober vehement bestritten und betont, die Sängerin würde nur ihren Gefühlen Ausdruck verleihen.

Zahlreiche Promis teilen Verschwörungsmythen

Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich schon viele Prominente Verschwörungmythen geteilt. Unter anderem zog der vegane Koch Attila Hildmann durch eine schnelle Radikalisierung viel Aufmerksamkeit auf sich - über seinen Telegram-Kanal teilt er regelmäßig krude Nachrichten.

Auch Schlagersänger Michael Wendler machte mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen auf sich aufmerksam. Die Corona-Pandemie sei absichtlich erschaffen worden, um eine Diktatur zu errichten, erzählte er auf Telegram. Der Bundesregierung warf er "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor".