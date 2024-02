Nach zehn Jahren: A1-Rheinbrücke Leverkusen wird freigegeben

Leverkusen Eine prominente Baustelle in NRW erreicht einen Meilenstein: Am Sonntag wird ein Teilstück der Rheinbrücke Leverkusen für Lkw freigegeben.

Nach jahrelangen Bauarbeiten soll am Sonntag die neue Leverkusener A1-Brücke freigegeben werden. Auch schwere Lastwagen dürfen dann erstmals seit zehn Jahren wieder an dieser Stelle den Rhein überqueren. Künftig soll der Verkehr in beiden Richtungen auf drei verengten Spuren über die Brücke fließen. Der ADAC erwartet dadurch eine Reduzierung der Staus am Kreuz Leverkusen und auf dem viel befahrenen Kölner Autobahnring.

Bis zum Sonntag bleibt die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Nord in beiden Richtungen noch gesperrt, um die Brücke an das bestehende Verkehrsnetz anzuschließen. Während der insgesamt zweiwöchigen Vollsperrung mussten Autofahrer weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen und vor allem im Berufsverkehr viel Geduld aufbringen. Laut ADAC benötigten Pendler für ihren Arbeitsweg zeitweise mehr als doppelt so lange wie sonst.

Eröffnung der neuen A1-Brücke am Sonntag: Wüst und Wissing werden erwartet

Zur Eröffnung des ersten Teilstücks der neuen Brücke werden am Sonntag unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet.

Die alte aus den 1960er Jahren stammende Brücke war ursprünglich auf 40 000 Fahrzeuge täglich ausgerichtet. Doch im Laufe der Zeit stieg die Zahl auf rund 120.000. Deshalb empfahlen Gutachter schon 2008 einen Neubau.

Leverkusener Brücke ist seit zehn Jahren für Lkw gesperrt

Als Fachleute 2012 Risse in der Tragwerkskonstruktion feststellten, wurden eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde und Gewichtsbeschränkungen eingeführt. Seit 2014 ist die Brücke für Lkw ab 3,5 Tonnen gesperrt, 2016 wurden deshalb Schrankenanlagen installiert. Dennoch missachteten zahlreiche Lkw-Fahrer das Verbot und versuchten, auf die Brücke zu fahren. Den Städten Köln und Leverkusen spülten die Bußgelder von renitenten Lkw-Fahrern und geblitzten Autofahrern insgesamt mehrere Millionen Euro in die Kassen. Diese lukrative Einnahmequelle fällt jetzt weg.

2017 begann schließlich der Bau der neuen Brücke, die aus zwei parallel nebeneinander stehenden Teilen zusammengesetzt werden soll. Die erste Hälfte ist nun fertig. Nach der Freigabe wird die alte Brücke abgerissen, ehe an derselben Stelle die zweite Teilbrücke gebaut wird. Das soll nach Plänen der Autobahn GmbH bis 2027 dauern. Auf der dann kompletten Brücke soll es in jede Richtung vier Fahrstreifen geben.

Mehr zu Autobahnen in NRW

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama