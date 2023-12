Nach Großrazzia wegen Schmuggels: Vier Festnahmen in NRW

Bei einer Großrazzia in mehreren Bundesländern wurden in NRW mehrere Personen festgenommen (Symbolfoto).

Köln/Bonn. Bei einer Großrazzia in mehreren Bundesländern sind in NRW vier Personen festgenommen worden. Der Vorwurf: Schmuggel mit Millionenschaden.

Bei einer Razzia in mehreren Bundesländern wegen des Verdachts des Schmuggels mit Millionenschaden sind in Nordrhein-Westfalen vier Menschen festgenommen worden. Die vier Haftbefehle wurden in Köln und Bonn vollstreckt. Den Männern werde gewerbs- und bandenmäßiger Schmuggel vorgeworfen, teilte das Zollfahndungsamt München am Freitag mit. Sie sollen Teil einer international handelnden Gruppe von chinesischen Geschäftsleuten sein.

Bei der Zollabfertigung von Waren aus China sollen sie in zahlreichen Fällen den zu erklärenden Warenpreis deutlich unterschritten und die Beschaffenheit falsch beschrieben haben, um niedrigere Zölle in Rechnung gestellt zu bekommen. Die Geschäftsführer der Empfängerfirmen seien Strohleute gewesen.

Steuerschaden bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich

Zudem sollen sie die Einfuhrumsatzsteuer hinterzogen haben, indem sie ständig wechselnde Briefkastenfirmen als Empfänger in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten nutzten. Seit 2018 wurde gegen die Gruppe ermittelt. Der Steuerschaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich.

Lesen Sie auch: Mafia: Eiscafé- und Angelparadies-Betreiber bleiben in Haft

Durch die Manipulationen der in der Folge fälligen Umsatzsteuer könnte es zu einem Schaden im dreistelligen Millionenbereich gekommen sein. Die importierte Ware wie Fahrräder, Lampen oder Handtücher wurde im Internet und in Läden verkauft.

Die Razzia fand bereits am 7. November statt. 60 Adressen in ganz Deutschland wurden durchsucht. Dabei wurden unter anderem zwei Luxusautos beschlagnahmt und mehrere Konten gepfändet. Rund 450 Beamte waren im Einsatz. (mit AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama