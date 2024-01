Berlin Frank Z., Frontman der Deutschpunk-Band Abwärts, ist tot. Eine weit verbreitete Krankheit machte ihm bereits seit Jahren zu schaffen.

Frank Z., Sänger der Band Abwärts, ist tot. Das teilte die Band am Donnerstag in einem Facebook-Post mit. „Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen müssen wir euch die Nachricht überbringen, dass Frank Z. gestern verstorben ist. Wir trauern um einen außergewöhnlichen Künstler, Musiker und Freund“, heißt es in dem Post.

Bereits vor einer Woche gab die Band ebenfalls auf Facebook bekannt, dass Frank Z. seit Jahren an Prostatakrebs gelitten habe. Die Krankheit soll sich jüngst aber verschlimmert haben. „Es steht gesundheitlich aktuell nicht gut um ihn“, hieß es noch vor wenigen Tagen. Eine für 2024 geplante Tour sagte die Band daraufhin ab.

Musiker und Wegbegleiter des Sängers reagierten geschockt auf die Meldung seines Todes. Jan Müller von Tocotronic schrieb auf Instagram: „Ich trauere um Frank Z und kann es kaum fassen, dass er so früh gestorben ist. Im letzten Jahr sah ich ihn mit seiner Band Abwärts ein letztes Mal live. Für mich war er einer der Größten. Nicht nur wegen ‚Computerstaat‘, sondern wegen Allem.“ Seine Kunst sei von vielen unterschätzt worden.

„Frank Z. ist tot. Der Sänger und Gitarrist von ‚Abwärts‘ war eine der prägendsten Figuren der frühen deutschen Punkszene“, schrieben die Toten Hosen auf Instagram. Mit Frank habe die Band seit einem ersten Treffen 1981 eine enge Freundschaft verbunden. „Er war ein einzigartiger Charakter und begnadeter Songwriter, der auch uns nachhaltig beeindruckt hat.“

