Mord vor 30 Jahren – Polizei veröffentlicht Bild des Toten

Kaarst. Die Polizei hofft mithilfe eines Fotos auf Hinweise zu einem Mordfall in Kaarst. Anfang der Neunziger Jahre war ein Mann zu Tode gekommen.

Die Düsseldorfer Polizei rollt einen Kriminalfall aus den frühen Neunziger Jahren wieder auf. Ein Landwirt hatte am 30. November 1992 auf einem Acker unweit der A52 bei Kaarst die Leiche eines Mannes gefunden. „Die Ermittler gehen bis heute davon aus, dass das Opfer mit mehreren Schüssen gezielt getötet worden ist“, teilt die Polizei am Montag mit. Die Identität des Toten, der mutmaßlich vom Balkan stammt, ist bis heute ungeklärt. Mit einem am Computer erstellten Bild sollen nun Zeugen gefunden werden.

Als Tatzeitraum käme die Nacht von Sonntag, 29. November, auf Montag, 30. November 1992, in Betracht, so die Polizei. Zusätzlich zu dem auf Bild- und Spurenmaterial beruhenden rekonstruiertem Portraitfoto haben die Beamten auch folgende Personenbeschreibung veröffentlicht:

25 bis 35 Jahre alt

1,81 Meter groß

83 Kilogramm schwer

schlanke bis sportliche Statur

zwei Zentimeter lange quer verlaufende Narbe an der Innenseite des rechten Handgelenks

Die am Computer erstellte Rekonstruktion zeigt, wie der Mann ausgesehen haben könnte, der im November 1992 in Kaarst ums Leben kam. Foto: Polizei Düsseldorf

Zur Tatzeit war der Mann wie folgt bekleidet:

verwaschene hellblaue Jeansjacke (Marke „Dallas“)

braunes Langarmoberhemd (Marke „Razzy“) und ein schwarzes T-Shirt

hellblaue Jeanshose,

schwarze Herrenhalbschuhen (Marke „Diamond“) und weißen Socken

Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Identität des Mannes. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Mordkommissariats unter 0211-8700 entgegen. (red)

