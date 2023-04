Mops gepfändet und im Internet verkauft: Klage abgewiesen

Mops-Hündin "Edda", jetzt umbenannt in "Wilma", hat Schlagzeilen gemacht, nachdem sie von der Stadt Ahlen bei einer Schuldnerin gepfändet und übers Internet an eine Frau aus Wülfrath verkauft worden war.

Münster. Der Rechtsstreit um Schadenersatz im Fall eines gepfändeten und bei Ebay-Kleinanzeigen verkauften Mopses ist beendet. Die Käuferin hatte geklagt.

Ein sich seit Jahren ziehender Streit um einen gepfändeten und bei Ebay-Kleinanzeigen verkauften Mops aus Ahlen im Münsterland ist vorerst beendet. Das Landgericht Münster hat am Mittwoch in einem Urteil die Klage der Käuferin weitgehend abgewiesen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Dass das Tier neben einer Augenreizung noch weitere Krankheiten hatte, wie von der Klägerin behauptet, konnte das Landgericht nicht feststellen. Lediglich eine fehlende Impfung bemängelte das Gericht.

Streitwert der Klage lag bei rund 19.000 Euro

Der Streitwert der Klage lag bei rund 19.000 Euro. Die Stadt Ahlen als Beklagte muss der Frau lediglich mehrere Hundert Euro plus Zinsen für angefallene Kosten erstatten. Die Klägerin kann in dem Zivilverfahren Berufung gegen das Urteil am Oberlandesgericht Hamm einlegen.

Mops „Edda“, später von ihrer neuen Besitzerin umbenannt in „Wilma“, hatte Schlagzeilen gemacht, nachdem das Tier von der Stadt Ahlen (Kreis Warendorf) bei einer Schuldnerin im Jahr 2018 gepfändet und übers Internet für 690 Euro an eine Frau aus Wülfrath (Kreis Mettmann) verkauft worden war. Die Käuferin fühlte sich getäuscht, da der Mops entgegen der Angaben in der Internet-Annonce nicht gesund gewesen sei. (dpa)

