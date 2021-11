Berlin Mit Songs wie "Nights In White Satin" feierte seine Band Erfolge - nun ist der Drummer Graeme Edge im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der Musiker Graeme Edge ist tot. Wie seine Band Moody Blues auf ihrer Homepage bekannt gegeben hat, ist der Schlagzeuger im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Gruppe ist besonders für ihren Hit "Nights In White Satin" bekannt.

"Es ist ein sehr trauriger Tag", schrieb Sänger Justin Hayward in der Stellungnahme zum Tod des Bandmitglieds. "Graemes Sound und seine Persönlichkeit sind in allem präsent, was wir zusammen geschafft haben." Diese Errungenschaften würden weiterleben.

Moody Blues: Graeme Edge war Gründungsmitglied

Die britische Band existiert seit den 1960er Jahren. Edge gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Der heutige Sänger Hayward stieß erst 1966 dazu. Weltweit haben Moody Blues mehr als 70 Millionen Alben verkauft.

